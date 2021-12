Twitter interdit de partager des images de personnes sans leur consentement

Les réseaux sociaux s’efforcent de rendre leurs plateformes moins nuisibles, garantissant que les utilisateurs se sentent et sont effectivement en sécurité. Faisant un pas de plus dans cette direction, Twitter a annoncé qu’il interdirait le partage d’images de personnes sans leur consentement.

La mesure a déjà suscité des critiques et certains utilisateurs parlent même de censure.

Bien que la publication d’informations privées et le partage d’images privées de nus soient déjà interdits sur le réseau social, Twitter étendu les interdictions associées aux photographies et aux vidéos pour inclure celles prises dans des environnements communs.

Le partage de contenu personnel, tel que des images ou des vidéos, peut potentiellement porter atteinte à la vie privée d’une personne et peut entraîner des dommages émotionnels ou physiques.

Renvoyé à Twitter.

Désormais, la plateforme commencera à interdire le partage de vidéos et de photographies privées sans le consentement des personnes concernées. Cette mesure intervient après que Twitter a bloqué trois comptes différents d’utilisateurs qui ont pris des photos devant la maison de JK Rowling, divulguant et rendant son adresse publique. Cette situation a soulevé des questions sur la facilité avec laquelle quelqu’un photographie ou enregistre quelqu’un d’autre, sans son consentement, et partage sur Twitter, pour un certain nombre de raisons.

L’utilisation abusive des médias sociaux et des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs en ligne comme outil pour harceler, intimider et révéler l’identité des individus suscite de plus en plus d’inquiétudes.

Twitter a expliqué, qui éliminera les contenus qui violent cette nouvelle mesure, lorsqu’ils seront contactés par les parties lésées ou leurs représentants légaux.

Bien que la nouvelle mesure se concentre sur la protection de la vie privée des utilisateurs, elle n’est pas bien accueillie par certains, qui l’ont contestée. Après tout, ils considèrent que cela démontre que le réseau social a le pouvoir de censurer l’information.

Plus que cela, le réseau social a déclaré que la nouvelle politique ne s’appliquerait pas aux organismes qui présentent des images ou des vidéos de personnalités publiques ou d’individus accompagnées d’informations d’intérêt public. Cette exception a également suscité des critiques, car certains pensent que Twitter, en tant qu’entreprise, n’est pas un arbitre approprié de ce qui est et peut être dans l’intérêt public.

