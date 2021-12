Samsung : les smartphones d’entrée et de milieu de gamme en 2022 seront résistants à l’eau

Samsung fait partie des fabricants qui depuis plusieurs années investissent dans la qualité et la résistance de ses meilleurs smartphones, en termes de résistance à l’eau et à la poussière. Ce n’est même pas un détail qui ressort du côté positif, car c’est déjà ce qu’on attend de cette marque.

Les segments d’entrée de gamme et de milieu de gamme étant les plus vendus, Samsung semble également prêt à rendre ces modèles plus robustes. En 2022, les modèles de la gamme A, entre autres, devraient même être certifiés IP.

Samsung possède certains des meilleurs smartphones haut de gamme du marché, mais c’est aussi l’un des meilleurs vendeurs sur les segments d’entrée et de milieu de gamme. Malgré cela, il a de puissants concurrents comme Xioami, OPPO ou realme, qui obtiennent des prix plus compétitifs, attirant les consommateurs.

Pour tenter de garder l’intérêt de ceux qui achètent des smartphones plus abordables, la stratégie de l’entreprise sud-coréenne pourrait changer.

Samsung rendra ses smartphones moins chers résistants à l’eau

Comme le révèle TheElec, les smartphones plus abordables de Samsung pourraient commencer à être lancés avec une certification de résistance à l’eau et à la poussière, ce qui, en plus d’être un avantage pour les consommateurs, apportera à terme au constructeur une réduction des coûts et une facilité d’utilisation de production. de coques de smartphones.

Il existe déjà des modèles de milieu de gamme qui offrent une résistance à l’eau et à la poussière, mais seuls les modèles haut de gamme tiennent cette caractéristique pour acquise.

Or, selon des informations avancées, le prochain Galaxy A33, qui devrait être lancé en janvier, disposera déjà d’une certification IP qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière, dans des conditions particulières. Le certificat n’est pas encore connu. S’il aura le même niveau de résistance que le haut de gamme ou non.

L’année 2022 sera donc une année importante pour Samsung. Nous savons que le pari sur les modèles pliables viendra avec une grande force et il est maintenant certain que les gammes inférieures recevront encore plus d’attention.