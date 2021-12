Les prochains plans révélés pour Age of Empires IV

Age of Empires IV est la dernière entrée de la série qui, pendant plusieurs décennies, est restée l’un des piliers des jeux de stratégie en temps réel.

Sorti en octobre dernier, Age of Empires IV ne s’arrêtera pas là et les futurs plans du jeu ont déjà été annoncés.

C’est l’un des noms incontournables de l’histoire du jeu vidéo. Age of Empires existe (sur nos ordinateurs) depuis les années 90 lointaines, du siècle dernier et a établi des racines pour le développement et l’évolution des jeux de stratégie, ayant une forte influence pour de nombreux autres jeux du genre.

En octobre dernier, nous avons vu arriver Age of Empires IV, le dernier jeu de cette série fantastique, et en novembre, Age of Empires III : The Definitive Edition a accueilli la civilisation mexicaine à bras ouverts.

Comme mentionné, Age of Empires IV est sorti en octobre et, après avoir reçu un patch initial avec plusieurs correctifs et améliorations, Xbox Game Studios a révélé ses plans pour le futur proche du jeu. Il est à noter qu’Age of Empires IV a été développé par Relic Entertainment.

Par conséquent, au cours du premier semestre 2022, le jeu recevra des nouvelles de poids.

Modding dans Age of Empires IV

Selon ce qui a été révélé, le printemps 2022 apportera à Age of Empires IV un ensemble d’outils qui permettront aux joueurs de créer du nouveau contenu pour le jeu. Ces contenus peuvent passer par des modes de jeu, des cartes, entre autres nouveautés.

De cette façon, quiconque veut et a l’inspiration, pourra créer du nouveau contenu pour Age of Empires IV, mais, si vous n’êtes pas créatif, vous pourrez toujours profiter du contenu créé par d’autres joueurs.

C’est une manière d’ouvrir encore plus le jeu aux joueurs de manière très personnelle. C’est aussi l’occasion de fidéliser la communauté à la série, plus impliquée dans le jeu.

Classement des saisons

Il a également été révélé que, dans la première moitié de 2022, ce qu’il appelle les saisons classées sera toujours disponible.

Les saisons de classement dureront 12 semaines et permettront aux joueurs de s’affronter, de grimper dans les classements et de gagner des récompenses exclusives dans le jeu en fonction de leurs performances.

De plus, et selon ce que l’on sait, il y a d’autres améliorations/innovations qui sont en « creux » à mettre en œuvre.

Bon nombre d’entre elles sont des améliorations demandées par la communauté, notamment :

Global Build Queue – un outil qui n’est pas nouveau dans les jeux Age of Empires et qui permet de créer des piles d’unités.

Carte de statistiques d’unité – Différentes manières d’afficher les statistiques d’unité mises à jour sont en cours de discussion.

Améliorations des raccourcis clavier

Difficulté de l’IA – la possibilité d’ajuster la difficulté de l’IA est également envisagée.

Indicateurs de points de cheminement – ​​une autre caractéristique d’Age of Empires depuis le début, la possibilité de créer des points de cheminement pour nos unités, est en cours d’analyse.

Cependant, bien sûr, tous les autres problèmes et bugs pouvant être détectés entre-temps sont également corrigés et mis à disposition.

Cela fait presque 3 décennies d’Age of Empires, et 3 autres sont en route, certainement. L’un des jeux de référence dans le genre et qui a servi de source d’inspiration à de nombreux autres jeux et qui reçoit de Microsoft, sa valeur et ses encouragements.

Age of Empires IV est sorti en octobre et comme vous pouvez le voir dans cet article… il est là pour rester et… régner !