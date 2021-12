Barnes & Noble annonce le GlowLight 4, son deuxième appareil Nook cette année

En bref : Barnes & Noble a annoncé un nouveau eReader qui rejoindra bientôt la gamme Nook. Le Nook GlowLight 4 dispose d’un écran de 6,0 pouces (300 DPI) avec un objectif intégré qui résiste à l’éblouissement, aux traces de doigts et aux rayures. Il contient 32 Go de mémoire locale, dont 29,1 Go sont accessibles pour les achats Nook Store et le contenu chargé latéralement.

Le lecteur est compatible avec le Wi-Fi 802.11b/g/n et peut se connecter au Wi-Fi gratuit dans tous les magasins Barnes & Noble et dans 30 000 points d’accès AT&T dans tout le pays. La durée de vie de la batterie est estimée à environ un mois avec une seule charge, bien que votre kilométrage varie en fonction de l’utilisation. Des boutons physiques améliorés pour tourner les pages et une finition douce au toucher offriraient une expérience de lecture plus confortable.

Il s’agit notamment de la première liseuse Nook avec un chargeur USB-C et de la liseuse Nook la plus légère à ce jour.

Le PDG de Barnes & Noble, James Daunt, a déclaré que la société investit considérablement dans sa gamme de produits Nook, notant qu’il s’agit du deuxième appareil à être lancé cette année. « L’équipe travaille sans relâche pour développer de nouveaux produits Nook, et nous sommes ravis de voir un pipeline d’innovations aussi solide jusqu’en 2022 », a ajouté Daunt.

Le premier appareil Nook de la société en 2021 est revenu en mars grâce à un partenariat avec Lenovo.

Le Nook GlowLight 4 sera lancé le 8 décembre au prix de 149,99 $ et bénéficie d’une garantie d’un an. Barnes & Noble propose également un assortiment d’étuis folio à partir de 19,99 $, avec plus d’accessoires prévus pour le début de l’année prochaine. Si vous êtes plutôt une personne Kindle, le dernier lecteur Paperwhite d’Amazon est au prix comparable de 139,99 $.