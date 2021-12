Les développeurs disent que les tricheurs Halo Infinite étaient attendus et seront traités

Avis de l’éditeur : la triche fait partie du jeu F2P. Montrez-moi un jeu en ligne multijoueur et je vous montrerai un tas de tricheurs. En tant que tel, il devient difficile pour les développeurs de lutter contre la triche, surtout lorsqu’ils sont en train de gérer tant d’autres problèmes liés à la sortie d’un jeu en version bêta.

Le développeur 343 Industries a enfin reconnu qu’il doit lutter contre la tricherie généralisée dans la version bêta multijoueur de Halo Infinite, et il le fera. Dans un tweet de mercredi, le responsable de la communauté 343, John Junyszek, a déclaré que le développeur était au courant de la situation de tricherie et prévoyait de faire quelque chose à ce sujet, mais n’avait pas précisé combien de temps cela prendrait.

« Parlons de tricherie », a tweeté Junyszek. « Malheureusement, la tricherie fait naturellement partie de la prise en charge d’un jeu PC F2P et c’est une chose que nous attendions. Cela ne disparaîtra jamais complètement, mais nous sommes prêts et déterminés à apporter des améliorations cohérentes aux systèmes de notre jeu et à prendre des mesures contre les mauvais acteurs. «

J’interviens pour préciser que la formulation « améliorations des systèmes de jeu » inclut non seulement notre anti-triche, mais aussi le reste du jeu. C’est formulé de cette façon parce que nous n’adoptons pas une approche « à fonctionnalité unique », mais une approche anti-triche à l’échelle du jeu. – John Junyszek (@Unyshek) 30 novembre 2021

Il a ensuite précisé que « les améliorations apportées aux systèmes de notre jeu » signifient que 343 adopte une approche « à l’échelle du jeu » plutôt qu’une « fonctionnalité unique » pour lutter contre la tricherie. En d’autres termes, les développeurs travaillent sur l’atténuation de la triche simultanément avec d’autres systèmes du jeu.

En effet, la triche n’est pas le seul problème auquel le mode multijoueur de Halo Infinite est confronté. Les joueurs ont également été angoissés par le système de progression du jeu. Le week-end dernier, le responsable de la conception, Jerry Hook, a tweeté que la réparation du système de progression cassé de Halo était en tête de sa liste de choses à faire après la pause de Thanksgiving.

Oui, je joue toujours à Halo et je ressens la douleur de tout le monde lors de la progression. Nous y retournons la semaine prochaine et ce sera en haut de ma liste avec l’équipe. – jerry hook (@hookscourt) 28 novembre 2021

« Oui, je joue toujours à Halo et je ressens la douleur de tout le monde lors de la progression. Nous y reviendrons la semaine prochaine, et ce sera en haut de ma liste avec l’équipe », a tweeté Hook.

La réponse survient quelques jours seulement après que les médias ont recueilli de nombreuses plaintes de joueurs frustrés par la tricherie qui n’a pas été contrôlée depuis peu de temps après le lancement de la version bêta. Les joueurs Xbox sont particulièrement troublés car les tricheurs proviennent de joueurs PC, et ils verraient tout aussi bien le jeu croisé s’éteindre immédiatement.

Il y a même des allégations selon lesquelles les vendeurs de triche vendent des hacks qui ajoutent gratuitement des articles cosmétiques payants. Netcost-security.fr n’a pas confirmé cela, mais si cela est vrai, cela mettrait les fournisseurs de triche directement dans la ligne de mire de Microsoft car cela équivaut à un vol selon toute norme légale.