Spotify dévoile les tendances musicales de l’année avec Wrapped 2021

La Terre a de nouveau fait le tour de l’étoile et c’est l’heure des balançoires de fin d’année. A ce titre, la plateforme de streaming musical Spotify présente les tendances musicales de son année avec Wrapped 2021.

En ce 1er décembre, jour férié, écoutez ce qui s’est passé le plus de cette année qui s’achève.

Meilleur de l’année selon Spotify

À partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs de Spotify peuvent découvrir ce qu’ils ont entendu tout au long de l’année.

Spotify, la plus grande plateforme de streaming audio au monde, vient de dévoiler aujourd’hui les chansons et les artistes les plus écoutés en 2021.

Au cours d’une année qui a commencé avec la plupart des gens à la maison, Spotify a permis aux Portugais de rester connectés à la musique et à travers la musique. Wrapped 2021 célèbre cette relation avec la musique et nous aide à réfléchir au rôle que joue l’audio dans la vie des utilisateurs de plateformes et des créateurs de musique.

En plus de permettre l’accès aux chansons et aux artistes les plus écoutés dans le monde, il offre aux utilisateurs la possibilité de revenir sur ce qu’ils ont entendu ces derniers mois.

Alors qui est en tête des préférences 2021 ?

Selon les données fournies par Spotify, l’artiste qui occupe la première position dans le classement national des artistes les plus écoutés est Drake, suivi de The Weeknd.

Ce ‘top 5’ est complété dans l’ordre avec Justin Bieber, Billie Eilish et Travis Scott. Concernant les artistes portugais de ce classement, le groupe Wet Bed Gang est mis en avant, ayant battu cette année le record de l’album portugais le plus entendu sur la plateforme en l’espace d’une semaine.

Juste après on retrouve Julinho Ksd, Bispo, Plutonio et Slow J.

Pour savoir quels ont été vos plus écoutés, ceux qui vous ont tenu compagnie cette année, accédez à la plateforme ici.