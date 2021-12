Où M. Beast obtient-il l’argent pour ses vidéos dans lesquelles il donne des millions de dollars

Le youtubeur est devenu célèbre pour les clips dans lesquels il distribue de l’argent et des objets de valeur, qu’il parvient à son tour à obtenir de trois sources notamment.

Dans le monde de YouTube, l’Américain Jimmy Donaldson, 23 ans, est déjà connu de millions d’utilisateurs depuis des années sous son pseudonyme Mr. Beast, à travers lequel il crée des vidéos caritatives dans lesquelles il reverse de grosses sommes d’argent à ceux qui prêtent. eux-mêmes à ses activités. Pourtant, avec son dernier opus, le youtuber s’est surpassé : la vidéo dans laquelle il met en scène une version authentique de la série télévisée sud-coréenne Squid Game a cumulé 130 millions de vues en quelques jours et l’a fait connaître à un nombre encore plus grand de des gens qui se demandent où vous obtenez tout l’argent dont il fait ensuite don aux participants de ses clips.

Vidéos virales

Le type de vidéo pour lequel M. Beast est devenu célèbre a un nom : il s’agit de concours ou cadeaux viraux, ou de défis ou d’événements axés sur le don d’objets ou d’argent, structurés de manière à ce que les téléspectateurs restent collés à l’écran pour observer la réaction. de ceux qui bénéficient de ces gestes. Bien sûr la viralité d’un contenu n’est pas un aspect qui se programme à table, mais Mr. Beast en est devenu le maître pour deux raisons. D’une part, il ne manque pas de créativité et d’expérience pour organiser des événements toujours nouveaux et stimulants ; d’autre part, la valeur de ce qu’il donne à la charité est pratiquement inaccessible à ses collègues : dans ses clips, M. Beast se libère d’un seul coup de centaines de milliers de dollars ou d’objets de valeur tels que des Lamborghini et des cartes de crédit et dans un cas d’une île entière.

Source de revenu

Le voyage de M. Beast a été rapide mais progressif. Dans l’une de ses premières vidéos qui sont devenues virales, le garçon a tiré sur un sans-abri à 10 000 $ obtenu d’un sponsor, lançant une série qui a commencé à faire connaître le garçon en ligne. À partir de ces contenus, M. Beast a commencé à travailler de plus en plus : le nombre d’abonnés et de vues a augmenté, ainsi que les revenus provenant des accords qu’il pouvait conclure en vertu de son nouveau public. La plus grande disponibilité économique lui a permis de mettre en scène des cadeaux et des défis de plus en plus absurdes, dans un cercle vertueux qui a attiré les parrainages de marques désireuses d’être associées à des messages positifs comme le sien.

Cet aspect – en plus de pouvoir toucher des millions de personnes – a conduit le garçon à collaborer en seulement 2021 Mr. Beast avec TikTok, Quidd, Honey et d’autres entreprises qui l’ont généreusement récompensé pour avoir prêté son visage à leurs campagnes. En plus des parrainages, il y a aussi les revenus qui proviennent directement de YouTube, qui sont liés aux vues qu’il obtient mais qui rapportent bien plus que la même métrique liée à la plupart des créateurs.

La troisième source de revenus que M. Beast utilise pour financer ses activités sont ses canaux secondaires. Comme le youtuber lui-même l’a admis plus tôt cette année, certains des dons faits dans ses clips les plus récents ont été perdus, c’est pourquoi le garçon a ouvert d’autres profils sur YouTube, afin qu’il puisse utiliser les revenus supplémentaires des parrainages et des vues. se concentrer sur le contenu des clips de la chaîne principale sans se soucier du budget réservé à chaque initiative individuelle.