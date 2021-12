Le chiffre d’affaires de GlobalFoundries a augmenté de 56% en glissement annuel alors que la demande de puces persiste

Vue d’ensemble : GlobalFoundries pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2021, a généré un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 5 % en séquentiel et de 56 % par rapport aux 1,09 milliard de dollars gagnés au cours de la période de l’année précédente. Les perspectives sont encore plus optimistes pour le trimestre des Fêtes alors que la demande sans précédent de chips se poursuit.

Le rapport comprenait un bénéfice de 5 millions de dollars, contre une perte de 293 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Le bénéfice par action s’est établi à 0,01 $, ou 0,07 $ sur une base ajustée. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars et à une petite perte.

Tom Caulfield, PDG du fabricant de semi-conducteurs sous contrat, a déclaré que la croissance des revenus était principalement due à une production de plaquettes plus élevée et à la diversification des produits.

Les actions de GlobalFoundries se négocient en baisse de 1,18 % au moment de la rédaction à 68,53 $, ce qui est encore environ 45 % plus élevé que son cours d’ouverture de 47 $ fin octobre.

GlobalFoundries a connu une année 2021 chargée. Au cours de l’été, des rumeurs ont fait surface affirmant qu’Intel explorait une acquisition de la société pour un montant estimé à 30 milliards de dollars. Les dirigeants ont rapidement abattu le scuttlebutt, doublant les plans pour aller de l’avant avec une offre publique initiale. La société a tenu sa promesse quelques mois plus tard et a aujourd’hui une capitalisation boursière de plus de 36 milliards de dollars.

Pour l’avenir, GlobalFoundries s’attend à ce que le chiffre d’affaires atteigne 1,8 à 1,83 milliard de dollars au quatrième trimestre, avec un bénéfice compris entre 13 et 33 millions de dollars. Le bénéfice par action pourrait se situer entre 0,02 $ et 0,06 $, ou 0,09 $ à 0,13 $ sur une base ajustée.

Crédit image Laura Ockel