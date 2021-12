Avez-vous mis à jour votre PC vers le nouveau système d’exploitation Windows 11 ?

Windows 11 a finalement été publié par Microsoft. Le nouveau système d’exploitation fait déjà partie de nombreuses machines et les réactions de ceux qui ont déjà testé le logiciel sont variées. Ce nouveau pari de la société de Redmond propose aux utilisateurs plusieurs améliorations, nouveautés et changements, mais rien de tel que de s’installer pour analyser soigneusement tous les détails.

Nous avons déjà demandé à nos lecteurs ici leur avis sur Windows 11. Mais dans la question de cette semaine, nous voulons que vous nous disiez si vous avez mis à jour votre PC vers ce nouveau système d’exploitation. Et si vous ne l’avez pas encore installé, nous voulons savoir pourquoi. Participer.

Avez-vous mis à jour votre PC avec le nouveau système d’exploitation Windows 11 ?

Dans l’une de nos précédentes questions hebdomadaires, nous avons demandé à nos lecteurs ce qu’ils pensaient de Windows 11. À travers les résultats, nous avons constaté que la majorité (48 %) estimait que le système d’exploitation n’avait rien de spécial et attendait plus de Microsoft. Ensuite, les lecteurs ont répondu que Windows 11 est bien, mais qu’il pourrait être mieux (35%) et, enfin, 17% ont répondu qu’il s’agissait du meilleur système d’exploitation publié à ce jour.

Mais dans notre question actuelle, nous voulons maintenant que vous nous disiez si vous avez déjà installé Windows 11 sur votre ordinateur. Et si vous ne l’avez pas encore installé, merci de nous en expliquer la raison : vous n’avez pas encore eu le temps ?; votre machine n’a pas la configuration requise ? ; pourquoi ne l’aimez-vous pas simplement ? ; pourquoi préférez-vous le système précédent que vous avez déjà installé ?; ou encore en attente d’améliorations pour rendre Windows 11 plus stable ?

Maintenant que vous connaissez toutes les options de réponse disponibles, participez et répondez à la question ci-dessous.

Participez à notre question cette semaine

La question de cette semaine :

