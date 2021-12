Les meilleures applications Android de 2021 sont…

ZONKO Tablette 7 Pouces Android 10.0 Tablette Tactile Enfants, 32 Go ROM 2 Go RAM 128Go Extensible, 1.6 GHz Quad-Core, 1024x600 HD IPS, Double Caméras, WiFi, GMS, Bluetooth, Noir

【Système d'exploitation Android 10.0】 La tablette de 7 pouces est dotée d'un système d'exploitation Android 10 puissant et stable. Il exécute une variété d'applications sans problème et fonctionne bien dans toutes les conditions. Parfait pour le divertissement, l'éducation et le bureau. 【32GB ROM 128GB mémoire extensible】 La mini-tablette offre 2 Go/32 Go de mémoire flash haute vitesse et dispose d'un emplacement pour carte micro SD qui permet d'ajouter 128 Go de stockage supplémentaire. Avec des performances de stockage doublées, il offre une meilleure expérience. 【Écran tactile HD】 Cette tablette Android est dotée d'un écran IPS HD 1024 x 600, qui vous permet de visualiser et de naviguer de manière claire et confortable, et de régler automatiquement la luminosité pour mieux protéger vos yeux de la fatigue. 【Batteries de grande capacité】 Avec une batterie de 2500mAh, cette tablette peut rester en veille pendant 3 à 6 heures. Grâce à la technologie de charge de pointe 5V/2A, vous pouvez toujours le garder allumé. 【Le meilleur cadeau de tous】 Les meilleures tablettes sont des tablettes portables fines, légères et entièrement fonctionnelles qui peuvent être emportées partout. C'est un excellent cadeau pour les parents, les enfants, les amis ou vous-même.