Nous savons maintenant à quoi ressemblera Caldera, la nouvelle carte Call of Duty Warzone Pacific

Nouvelle carte Caldera, quarante armes à feu principales et deux playlists inédites : voici tous les détails sur le contenu qui arrivera avec la saison 1 de Call of Duty Warzone Pacific.

Les jours de Verdansk sont désormais comptés : le 9 décembre, Call of Duty Warzone ajoutera Pacific à son nom et accueillera une nouvelle carte, Caldera. Tout cela pour ouvrir officiellement les danses de la saison 1, intitulée Vulcan. Un changement important qui dans un certain sens bouleversera le jeu de tir battle-royale d’Activision, qui pour l’occasion s’inspirera de la Seconde Guerre mondiale de Call of Duty Vanguard. Sans surprise, ceux qui ont déjà acheté le dernier chapitre de la série, pourront accéder au contenu de Call of Duty Warzone Pacific un jour plus tôt que prévu, c’est-à-dire le 8 décembre.

Compte tenu de la proximité du grand jour, Activision a partagé de nouveaux détails sur Caldera, notamment des images, des informations et même une bande-annonce. Quant à la carte elle-même, elle sera légèrement plus grande que Verdansk et aura une conformation territoriale beaucoup plus variée, comprenant des plages, des zones rocheuses et des parties dominées par une nature luxuriante et luxuriante. Pour entrer dans les détails, Caldera se composera de 15 zones, toutes plus ou moins grandes. Leurs noms sont déjà connus : Arsenal, Docks, Runway, Ruins, Mines, Peak, Beachead, Village, Lagoon, Airfield, Fields, Sub Pen, Power Plant, Capital and Resort.

La saison 1 de Call of Duty Warzone Pacific apportera environ 40 armes à feu principales, dont deux du Battle Pass. Chacun d’eux, basé comme mentionné ci-dessus sur le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale, peut être personnalisé grâce aux camouflages à débloquer et aux accessoires d’armurier, pour un maximum de 10 insérés. A tout cela s’ajoutent les quelque 12 opérateurs SOTF 002-005, qui arriveront au cours de la saison. Des nouveautés arrivent également en ce qui concerne les playlists : celle de Caldera prendra le nom de Vanguard Royale et comprendra : les armes tirées de Call of Duty Vanguard, de nouveaux véhicules, des duels aériens, des événements et bien plus encore. La playlist Rebirth Island vous permettra de jouer sur la carte du même nom.

Enfin, il y aura aussi des nouvelles sur la dynamique du jeu : par exemple, celui qui gagne au Goulag reviendra sur le terrain avec l’équipement avec lequel il a remporté le défi. Il y aura également un nouveau système pour lutter contre la triche. Bref, Call of Duty Warzone Pacific s’apprête à étonner sa communauté avec une série d’actualités et de contenus, indispensables pour donner une nouvelle vie au battle-royale d’Activision et Raven Software.