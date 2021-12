La peinture est mise à jour en intégrant des améliorations dans sa conception

Après une semaine de congé pour Thanksgiving en Amérique et le tourbillon du Black Friday, l’équipe Windows Insider est de retour. Cette fois, avec une nouvelle mise à jour de Paint pour Windows 11 qui atteint le canal Dev. Dans cette mise à jour, ils se sont concentrés sur l’unification de la conception et tout semble indiquer que nous verrons une résurgence de Paint dans Windows 11.

De nouvelles boîtes de dialogue arrivent dans Paint pour Windows 11

L’une des critiques, à juste titre, de la communauté était la conception inachevée du passage à Windows 11. Nous avions de nouveaux éléments, mais nous avions encore des éléments très démodés. Surtout certaines boîtes de dialogue comme le choix de la couleur ou le redimensionnement.









Boîtes de dialogue mises à jour pour « Modifier la couleur », « Modifier la taille et l’inclinaison » et d’autres boîtes de dialogue. L’objectif est qu’ils correspondent au style du nouveau design de Windows 11 et s’intègrent au nouveau look de l’application Paint. En plus de ce que nous avons évoqué, d’autres corrections arrivent également :

L’utilisation du raccourci Maj + clic sur une couleur sélectionnera maintenant cette couleur comme couleur secondaire.

Correction d’un problème où les zones de texte se déplaçaient de manière inattendue lors de l’utilisation d’IME.

Correction d’un problème où certaines boîtes de dialogue n’étaient pas localisées correctement en hébreu, néerlandais, norvégien et dans d’autres langues.

Prise en charge améliorée des lecteurs d’écran.

Il semble que Paint retrouve une seconde jeunesse. C’est une excellente nouvelle, mais cela ne nous dérangerait pas de voir l’arrivée des utilitaires Paint 3D dans Paint, comme la suppression de l’arrière-plan. Cela ne nous dérangerait pas non plus si Microsoft incorporait des couches pour avoir un travail légèrement meilleur avec Paint et éviter d’avoir à recourir à des outils tiers. Mais avec le thème sombre à un moment donné, nous ne nous plaindrons pas non plus.