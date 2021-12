Sapphire GPRO X080 et GPRO X060 : graphiques AMD pour le minage de crypto-monnaies

Le minage de crypto-monnaies reste une pratique très attractive, surtout lorsque leur valeur est à la hausse. Cependant, cette activité finit par avoir des conséquences importantes sur la quantité d’équipements, à savoir les cartes graphiques, sur le marché.

Dans cet esprit, Nvidia a lancé ses puces CMP exclusives pour l’exploitation minière. Et maintenant, il existe deux modèles d’AMD personnalisés par Sapphire également créés spécialement pour l’extraction de pièces numériques. Apprenons à mieux connaître les cartes GPRO X080 et GPRO X060.

S’agit-il des nouvelles cartes de minage AMD ?

Le site El Chapuzas Informatico a eu accès aux premières images de ce que seront les cartes graphiques AMD dédiées au minage de crypto-monnaie. Les modèles sont personnalisés par Sapphire, société partenaire du constructeur américain.

Plus précisément, nous parlons des cartes AMD Sapphire GPRO X080 et GPRO X060. Et la source qui a fourni les informations au site Web espagnol affirme que, pour chaque modèle, des milliers d’unités sont disponibles.

Cependant, si vous êtes déjà à la recherche de ces équipements à acheter, vous pouvez « sortir votre cheval de la pluie ». En effet, selon les détails révélés, ces GPU ne seront pas en vente dans les magasins, mais seront vendus directement aux systèmes d’extraction de pièces numériques.

Saphir AMD GPRO X080

Cette carte utilise la puce graphique Navi 22 avec des processeurs 2304 Stream @ 2132 MHz. Elle dispose également de 10 Go de mémoire GDDR6 16 Gbps et d’une interface mémoire 160 bits. Il dispose d’un système de refroidissement avec deux ventilateurs, d’un connecteur PCIe à 8 broches et promet également un taux de hachage de 38,05 MH/s. Il a également un TDP de 165 W, cependant il est mentionné qu’il peut atteindre 41,6 MH/s avec une consommation de 93 W.

Comme vous vous en doutez, le modèle n’a pas de graphique et, en tant que tel, vous aurez besoin d’un processeur avec iGPU, ou d’une autre stratégie, pour afficher une image. Selon les informations, ce modèle coûte 750 euros et est la puce utilisée par AMD Radeon RX 6700M.

Saphir AMD GPRO X060

À son tour, ce modèle dispose de la puce Navi 23 XL avec des processeurs 1792 Stream à 2400 MHz. Il dispose également de 8 Go de mémoire GDDR6 @ 14 Gbps et d’une interface mémoire 192 bits.

Le GPRO X060 apporte 1 DisplayPort et un autre port HDMI, pouvant offrir un taux de hachage de 27,08 MH/s et 100 W de TDP. Cependant, il est promis que ce modèle peut fournir 29,4 MH/s à 60 W grâce à quelques ajustements.



Le modèle est au prix de 550 euros et utilise la même puce graphique que la carte Radeon RX 6600.