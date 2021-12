Snapdragon 8 Gen 1, le SoC de Qualcomm pour les meilleurs androïdes de 2022 est arrivé

Bien que désormais officiellement connu, le nouveau SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, n’est pas une nouveauté complète. Les récentes fuites d’informations l’avaient déjà révélé et voilà qu’elle s’est enfin matérialisée, prête à être utilisée sur les smartphones.

C’est lors de sa conférence annuelle que Qualcomm a dévoilé son gros pari pour l’année à venir. Ce sera le SoC que tous les smartphones Android voudront garder à l’esprit.

Chaque année, Qualcomm dévoile son nouveau SoC lors de l’événement Snapdragon Tech Summit. Cette année n’a pas été différente et il y a quelques heures, le Snapdragon 8 Gen 1, le SoC de Qualcomm pour les meilleurs androïdes de 2022, a été dévoilé.

Cette nouvelle proposition inaugure un nouveau nom et une nouvelle nomenclature, comme on l’avait déjà fait connaître il y a quelques jours. Il ne se limite pas à être simplement une nouvelle image, mais il apporte de nombreuses améliorations en termes de performances et de technologie elle-même.

D’après ce qui a été révélé, le Snapdragon 8 Gen 1 est plus rapide et plus efficace que le précédent, le 888. Il parvient à être 20 % plus performant et 30 % plus efficace que le précédent. Sur le GPU, cette position est répétée, étant 30% plus rapide et 25% plus efficace dans la gestion de l’alimentation.

Dans la capture d’images et de vidéos, il n’y a pas de mal, le Snapdragon 8 Gen 1 étant capable de traiter encore plus d’informations à partir des modules de photographie. Ce SoC pourra également enregistrer des vidéos 8K HDR à 30 ips.

Dans le domaine de la connectivité, la présence du modem X65 se démarque, qui garantit des débits de 10Gbps sur 5G. Le Wi-Fi de 6e génération garantira des vitesses allant jusqu’à 3,6 Gbit/s en ce qui concerne les communications sans fil.

Maintenant qu’il est sorti, le Snapdragon 8 Gen 1 sera mis à disposition des fabricants de smartphones pour le lancement des premières propositions haut de gamme. Ce sera certainement le SoC créé pour les meilleurs androïdes de 2022 et il devrait bientôt être montré.