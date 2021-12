Au cœur des préoccupations d’Elon Musk se trouve l’état de production et de développement des moteurs Raptor, qui sont essentiels pour envoyer les fusées Starship en orbite.

SpaceX, la société aérospatiale du multimilliardaire Elon Musk, collectionne depuis des mois les succès et la publicité positive : du vol de touristes en orbite pendant 4 jours autour de la Terre aux projets d’atteindre Mars en passant par des expériences avec des fusées Starship ; malgré cela, au sein de l’entreprise, il reste une inquiétude palpable quant à l’avancement des travaux liés au développement des moteurs Raptor, composants fondamentaux pour les projets de l’ensemble du groupe. C’est ce qu’a exprimé Elon Musk lui-même, dans un e-mail interne aux employés dans lequel il les avertit qu’en avançant au rythme actuel de production, SpaceX risque de faire faillite.

Courriel d’Elon Musk

La communication interne n’était pas destinée au grand public, mais a été obtenue et résumée par Space Explored, CNBC et d’autres publications. L’e-mail fait référence aux moteurs Raptor comme le principal problème à résoudre au sein de l’entreprise : « La crise de production est plus grave qu’elle n’y paraissait il y a quelques semaines », a déclaré Musk dans la communication. Et puisque ces éléments sont l’élément principal qui pousse les fusées Starship dans l’espace, les lancements eux-mêmes sont directement impliqués dans la crise, qui à son tour servirait à mettre en orbite la nouvelle génération de satellites Starlink, utilisée par SpaceX pour offrir du haut débit et payant. Connectivité Internet.

« Une catastrophe »

Tout est tenu, à tel point qu’au cours du week-end Musk a demandé à ses ingénieurs de revenir travailler d’urgence sur le problème. « À moins que vous n’ayez de graves problèmes personnels ou que vous ne puissiez physiquement retourner à Hawthorne – poursuit l’e-mail – nous aurons besoin de toute l’aide possible pour résoudre ce qui, pour être honnête, est un véritable désastre : si l’année prochaine nous n’atteignons pas un rythme d’au moins un lancement toutes les deux semaines, nous risquons sérieusement de faire faillite. » Dans une série de tweets suite à la publication de la communication, le numéro un de SpaceX a enquêté sur la question, citant la situation entre la récession mondiale et les gros investissements en recherche et développement mis en place par le groupe comme motif de ses inquiétudes, et assurant que la situation est « en train de se régler ».

