De plus en plus d’utilisateurs migrent vers Windows 11 et Microsoft grâce

Lancé le 4 octobre dernier, Windows 11 est désormais l’exposant ultime de ce que Microsoft a à offrir aux utilisateurs. Il s’agit d’une mise à jour gratuite et elle devrait donc plaire aux utilisateurs qui l’ont montré en train de l’installer.

Avec une version très contrôlée par Microsoft, Windows 11 a fini par ne pas avoir l’expression que beaucoup attendaient. Maintenant, 2 mois après les premiers numéros, la réalité est différente. De plus en plus d’utilisateurs migrent vers Windows 11, ce qui était naturellement attendu.

L’installation et l’utilisation du nouveau Windows 11 n’ont pas été un processus simple. Les exigences de Microsoft pour cette version ont élevé la barre et laissé de côté de nombreux utilisateurs, convaincus de la possibilité d’installation.

Ainsi, et d’après ce que nous pouvons voir maintenant, les données d’utilisation de Windows 11 s’avèrent très positives. La base d’installation de Windows 11 a augmenté par rapport au mois dernier et détient désormais une part de marché de 8,6 % pour la version standard et de 0,3 % pour les initiés.

Maintenant que Microsoft semble ouvrir encore plus Windows 11, avec l’accès de nouvelles configurations, ces chiffres ne manqueront pas de croître. Les problèmes de compatibilité resteront présents, mais maintenant la base d’installations potentielles est encore plus large.

Quelque chose qui est également déjà présent dans ces chiffres est la dernière mise à jour de Windows 10. Celle-ci est arrivée très récemment et a déjà une expression dans les chiffres présentés. Sa part de marché est déjà de 3,7%.

Il y a des parties de ces deux versions, la fragmentation de Windows 10 est encore très présente et devrait être une réalité dans le futur de ce système. Pour l’instant nous avons une version récente, 21H1 avec plus d’utilisateurs, mais le reste a encore une expression significative.

En tant que système d’exploitation le plus utilisé sur Internet, Windows continue d’occuper une position unique sur le marché, qu’il est peu probable qu’il perde. Les nouvelles versions gagnent de l’espace et sont rapidement adoptées par les utilisateurs, qui veulent constamment des nouveautés et des améliorations.