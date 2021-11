Tesla : vous pouvez désormais vous abonner à des extras et services directement à l’intérieur des voitures électriques

Tesla a réinventé de nombreuses interfaces que les constructeurs automobiles proposent aux conducteurs. Cette marque a un point fort dans son système de divertissement et un gros pari, qui facilite tout le processus d’utilisation.

Avec de nombreuses offres au sein de ce système, Tesla a constamment amélioré ce domaine. Maintenant, il apporte enfin une intégration complète avec ses services. La dernière version de votre système vous permet désormais d’acheter des extras et des services directement à partir de voitures électriques.

Contrairement à ce qui est normal dans les voitures, et qui est de moins en moins standard, Tesla offre à ses utilisateurs la possibilité d’acheter des services et des extras. Ceux-ci sont basés sur des frais mensuels et changent ainsi le paradigme de ce qui est la norme.

Pour souscrire à ces services, Tesla permet aux utilisateurs de contacter directement la marque, toujours de préférence en ligne. Au fil du temps, il a ouvert la gamme et aussi la façon dont ceux-ci peuvent être souscrits.

Après avoir permis de le faire directement sur son site internet et au sein de l’application qu’elle met à disposition des utilisateurs, la marque a encore amélioré cet accès. Désormais, et d’après ce que l’on voit déjà, cet abonnement commence à être possible dans les voitures électriques elles-mêmes.

La dernière version du système pour vos voitures électriques a maintenant cette possibilité, même si elle n’a pas toutes les options présentes. Pour l’instant, les utilisateurs ne peuvent s’abonner qu’à « Premium Connectivity », qui se trouve dans la zone Upgrades.

Bien qu’il ne soit pas clair quelle version a apporté cette nouvelle fonctionnalité, Tesla étendra certainement cette nouvelle option à toutes ses voitures électriques. Il est également prévu qu’en plus de cet abonnement, la marque mette à disposition de nouvelles offres dans ce domaine.

Cette nouveauté amènera certainement encore plus de conducteurs aux services de Tesla. La marque a ouvert son offre de services supplémentaires et a de moins en moins dans ses forfaits de base, conduisant à un véritable contrat de service pour ces voitures électriques.