Découverte d’une planète chaude qui prend 16 heures pour terminer une année

L’humanité continue de chercher des réponses à mesure que de nouveaux mondes sont découverts. La recherche de planètes au-delà de notre système solaire a révélé plus de 4000 mondes lointains en orbite autour d’étoiles à des milliers d’années-lumière de la Terre. La découverte nous a permis de réaliser que ces exoplanètes sont très diverses. Ainsi, les astronomes ont tout découvert, des super-Terres rocheuses aux Neptunes miniatures et même aux géantes gazeuses colossales.

L’une des découvertes les plus intrigantes a été celle d’une géante gazeuse d’environ cinq fois la masse de Jupiter. Cette étrange planète effectue une orbite autour de son étoile en seulement 16 heures.

Et si une année mettait 16 heures à passer ?

En pointant des télescopes aux confins de notre galaxie, les planètes les plus intrigantes découvertes à ce jour sont les « Hot Jupiters ». Ce sont d’énormes boules de gaz de la taille de notre planète jovienne mais tournent autour de leurs étoiles hôtes en moins de 10 jours, contrairement à la lente orbite de 12 ans de Jupiter.

Jusqu’à présent, les scientifiques ont découvert environ 400 Jupiters chauds. Mais l’origine exacte de ces poids lourds en mouvement rapide reste l’un des plus grands mystères non résolus de la science planétaire.

Le plus curieux, cependant, a maintenant été découvert. Il y a un Jupiter ultra-chaud, beaucoup plus extrême – une géante gazeuse environ cinq fois la masse de Jupiter, qui complète une orbite autour de son étoile en seulement 16 heures. C’est-à-dire qu’une année passe en 16 heures. Cela lui donne le titre de gaz avec l’orbite la plus courte découverte à ce jour.

une planète qui est l’enfer

Cette étoile nouvellement découverte a une autre caractéristique très intéressante. En raison de son orbite extrêmement proche et de sa proximité avec l’étoile, la face diurne de la planète a une température estimée à environ 3 500 K (plus de 3 000 °C) – presque aussi chaude qu’une petite étoile. Cela fait de la planète, désignée TOI-2109b, la deuxième plus chaude jamais détectée.

À en juger par ses propriétés, les astronomes pensent que TOI-2109b est en train de « désintégration orbitale », ou de spirale vers son étoile, comme de l’eau coulant dans un drain. Son orbite extrêmement courte entraînera la spirale de la planète vers son étoile plus rapidement que les autres Jupiters chauds.

La découverte, qui a été initialement faite par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, offre une occasion unique aux astronomes d’étudier le comportement des planètes lorsqu’elles sont attirées et avalées par leur étoile.

Dans un an ou deux, si nous avons de la chance, nous pourrons détecter comment la planète s’approche de son étoile. Tant que nous vivrons, nous ne verrons pas la planète tomber dans l’étoile. Mais peut-être que cette planète disparaîtra dans 10 millions d’années.

A expliqué Ian Wong, auteur principal de la découverte et astronome de la NASA.

Les chercheurs espèrent examiner TOI-2109b avec des outils plus puissants dans un avenir proche, notamment avec le télescope spatial Hubble et le futur télescope spatial James Webb.

Des observations plus détaillées peuvent éclairer les conditions chaudes que connaissent les Jupiters lorsqu’ils tombent sur leur étoile.