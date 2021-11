Bienvenue sur Netcost-Security 2.0

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Netcost-Security est né des cendres de notre précédent projet : Microsoft Insider. Son accouchement était prématuré et irrégulier. Il fallait préparer un site internet et une image de marque à toute allure, avec tout ce que cela comporte. Cependant, grâce aux efforts de toutes les personnes impliquées et de vous, nos lecteurs, le projet a avancé et a grandi en un temps record.

Plus de 2 ans se sont écoulés et nous pensons que le moment est venu d’aller plus loin. Avec la confiance que vous nous accordez et avec beaucoup d’amour et d’enthousiasme, nous avons décidé d’investir une partie de nos bénéfices dans le renouvellement de l’ensemble de notre image sur le marché : logo, image sur les réseaux sociaux et, bien sûr, site internet.

Pour cela, nous avons fait appel aux services de Pablo Ríos, alias «Egográfica», graphiste. Pablo a eu beaucoup de patience avec nous et a parfaitement compris ce dont les Netcost-Security avaient besoin pour avoir une longueur d’avance sur leurs concurrents en matière d’image. Nous vous invitons à visiter son site internet pour voir tous ses projets et nous vous recommandons de l’avoir si vous souhaitez démarrer un projet ou donner une tournure à un existant. Merci beaucoup Pablo !

Nouveau logo : propre personnalité et clin d’œil à Edge

Notre nouvelle image de marque devait nécessairement s’accompagner d’un nouveau logo qui représentait ce changement et en a servi de fer de lance. Notre priorité était d’avoir un logo plus « personnel » et éloigné des couleurs typiques de Microsoft, mais sans perdre toute référence à l’entreprise à laquelle nous dédions notre travail.

Pabló a réussi à comprendre nos demandes et à les mettre dans un logo pour lequel toute l’équipe a eu le coup de foudre. Le « M » de Netcost-Security se confond avec une « vague » qui rappelle par sa forme et ses couleurs Microsoft Edge, le nouveau navigateur de Microsoft qui est primordial dans la stratégie Web moderne suivie par la société Redmond. Ici vous pouvez voir la présentation du logo en détail sur le site de l’auteur.

Ce nouveau logo ne vient pas seul, mais sera accompagné de nouvelles ressources graphiques pour notre chaîne YouTube que vous verrez lors du lancement de la prochaine vidéo. Vous allez adorer!

Nouveau site internet : élégance et minimalisme

Notre refonte de la marque ne pouvait pas commencer et se terminer par un nouveau logo. Nous voulions aller beaucoup plus loin. Pour cette raison, notre collègue Javier, avec la précieuse collaboration de Pablo Ríos, a travaillé pendant des mois sur un nouveau site Web qui est un plaisir pour l’utilisateur de naviguer.

Il y a beaucoup à dire sur ce nouveau site. On ne va pas s’arrêter à tous les détails pour ne pas s’ennuyer et parce qu’on aime que vous découvriez les choses par vous-même.

Le site internet a été entièrement repensé suivant une palette de couleurs alignée sur notre image de marque et une mise en page harmonieuse et simple. Nous avons choisi une nouvelle police et mis l’accent sur la création d’un superbe thème sombre, sachant à quel point il est important pour vous.

Vous trouverez un autre changement important dans le système de commentaires. Nous avons décidé de nous passer de Disqus et d’opter pour une solution plus simple et plus intégrée. Ce système de commentaires ne nécessite pas d’inscription. Nous attendons vos retours à ce sujet avec impatience !

Construit à partir de zéro

Sur le plan technique, le Web a été entièrement construit à partir de zéro. Nous bénéficions d’un nouveau serveur VPS chez Clouding.io, avec 8 cœurs « super rapides » et la possibilité de faire évoluer ses capacités en fonction des besoins du Web. Le serveur est hébergé dans un CPD à Hospitalet de Llobregat, afin de minimiser la latence d’accès de nos visiteurs. De plus, ils parrainent ce « reborn » avec 4 mois d’accès gratuit.

En revanche, nous nous sommes débarrassés du code et des tableaux hérités de ce qui était autrefois Microsoft Insider. Le serveur Web et WordPress ont tous deux été conçus pour atteindre des performances maximales, en utilisant la dernière version du CMS et en utilisant Litespeed comme serveur Web… Avant de vous demander, oui, le serveur fonctionne avec Linux (CentOS, en particulier).

En fin de compte, nous avons non seulement un nouveau look, mais nous avons également un intérieur entièrement rénové. Comme vous pouvez le voir, un travail complet a été fait sur le web pour essayer d’offrir la meilleure expérience à nos utilisateurs.

Merci et promesses

Encore une fois, nous tenons à remercier tous les lecteurs d’avoir rendu cela possible, en particulier ceux qui passent le plus de temps à lire nos actualités et à les commenter. Nous promettons de nous efforcer chaque jour de continuer à être la meilleure communauté hispanophone en ce qui concerne les produits et services Microsoft.

Et à ceux d’entre vous qui venez de nous rencontrer… BIENVENUE chez vous !