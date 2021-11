Un expert dit qu’il est temps d’étudier l’impact de TikTok sur la santé

Bien que TikTok rassemble une énorme masse de personnes, aucune étude n’a été menée sur l’impact sur la santé des utilisateurs. Les chercheurs en santé publique pensent encore en savoir très peu sur la plateforme et ses effets, notamment sur les jeunes.

Un expert en santé publique considère qu’il est essentiel que les chercheurs commencent à lancer TikTok et comprennent s’il est associé à des problèmes similaires à d’autres plateformes.

Le nombre d’utilisateurs de TikTok continue d’augmenter et, jusqu’à aujourd’hui, la plateforme a réussi à conquérir plus d’un milliard de personnes. Malgré le nombre de personnes qui consomment quotidiennement du contenu sur le réseau social, les preuves de son impact potentiel sur la santé des utilisateurs sont rares. En d’autres termes, les experts en savent très peu sur les effets que TikTok peut avoir sur la santé des utilisateurs, en particulier les plus jeunes.

La plate-forme est si massive, mais il n’y a pratiquement aucune recherche universitaire à ce sujet. […] L’enquête est attendue depuis longtemps, étant donné la portée de TikTok.

a déclaré Marco Zenone, spécialiste et chercheur en politiques de santé publique à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Les spécialistes sont inquiets, car ils connaissent l’histoire des réseaux sociaux : des espaces qui peuvent effectivement nuire à la santé de certaines tranches d’âge.

Une interview clarifie les inquiétudes concernant TikTok

Selon Marco Zenone, il est urgent de commencer à découvrir si TikTok est associé à des problèmes similaires à ceux d’autres plateformes. C’est pourquoi, avec d’autres collaborateurs, il a publié une proposition de programme d’enquête, dans lequel il définit les domaines sur lesquels les spécialistes devraient se concentrer.

The Verge s’est entretenu avec Marco Zenone au sujet de leur proposition et a clarifié l’importance de la recherche sur l’impact de TikTok sur la santé. Selon l’expert, TikTok a grandi si vite que l’enquête n’a pas pu suivre. Ainsi, malgré le milliard d’utilisateurs, les enquêtes restent focalisées sur Facebook et Instagram par exemple.

Cela nous inquiète en tant que chercheurs en santé publique, car nous avons vu ce qui s’est passé dans le passé lorsque cela n’était pas contrôlé.

Concernant le choix des domaines qu’il met en évidence dans son agenda de recherche proposé, Marco Zenone explique qu’il a détecté que, bien qu’ils soient ceux qui apparaissent dans d’autres études de plateformes sociales, il n’y a aucune preuve liée à TikTok.

À titre d’exemple, Marco Zenone dit qu’il y a des gens qui donnent des conseils de santé sur TikTok, soulevant la question de la crédibilité et de la véracité de ce qui est présenté aux utilisateurs qui tombent sur l’information. Dans le même raisonnement, l’expert affirme que les chercheurs savent que la désinformation est courante sur d’autres plateformes, cependant, ils ne le savent pas sur TikTok.

Notre avis est que TikTok sera là pendant un certain temps. Et nous savons que la plupart des gens qui l’utilisent sont des jeunes. Il s’agit donc simplement de le rendre aussi sécurisé que possible. Je pense que nous devons tenir TikTok responsable. Et l’une des façons dont nous le faisons est de nous assurer que nous nous tenons au courant de ce qui se passe sur la plate-forme.

J’ai dit à The Verge Marco Zenone.

