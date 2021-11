Cet accessoire Nintendo Switch augmente la taille de l’écran de l’ordinateur de poche de 188%

Bestico Accessoire pour Nintendo Switch, Etui de Transport avec Support pour Nintendo Switch, Cristal Transparent Housse de Protection, Protecteurs d'écran en Verre Trempé

【Étui de Parfait pour Le Voyage】 l'étui de transport robuste et de qualité supérieure de Bestico est spécialement conçu pour la console et les accessoires Nintendo Switch, permet de placer votre Nintendo Switch à l'intérieur de l'étui, rend votre console plus stable, sûr et pratique lorsque vous êtes en déplacement; 【Conception Unique avec Support Réglable Intégré】l'étui de transport pour Nintendo Switch comprend un support intégré ajustable, parfait pour les activités de plein air et vous permet de l'emmener en vacance en toute sérénité . De plus, vous pouvez charger votre switch tout en jouant, rien de plus rageant que de ne plus avoir de batteries pendant vos trajets , profitez de votre commutateur Nintendo; un orifice de volume sur le support pour un meilleur effet sonore et une meilleure dissipati; 【Verre Trempé pour Nintendo Switch】 Très grande dureté, résiste aux égratignures jusqu'à à 9H (plus dur que d'un couteau).Sans poussière, sans traces de doigts, un bouton-poussoir , trop facile l'installation, sans bulle; 【Cristal Transparent Housse】 Un accès facile pour appuyer sur le bouton de déverrouillage avec votre doigt sans sortir le boîtier. Fit dans le quai. Donc, vous n'avez pas besoin de retirer le cas lorsque votre commutateur dans le dock; 【Le Lot Comprend】1x étui de transport Bestico pour Nintendo Switch avec support. 1xCristal Transparent Housse de Protection,1xProtecteurs d'écran en Verre Trempé,1x Lingette alcoolisée,1x Chiffon de nettoyage[La console Nintendo Switch, les contrôleurs et autres accessoires ne sont pas inclus. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous contacter, nous nous engageons à vous fournir des produits et des services de haute qualité.]