Via Verde : Découvrez les nouveaux tarifs 2022

Via Verde est un système de télépéage utilisé au Portugal. Il autorise actuellement les paiements sur 18 concessions et sous-concessions d’autoroutes nationales, dont l’ancienne SCUTS.

Les prix Via Verde pour 2022 ont été publiés récemment !

Inaugurée en avril 1991, la mission de Via Verde Portugal est de fournir des méthodes efficaces de facturation aux clients opérationnels.

Les clients opérateurs peuvent être des prestataires de services de mobilité, liés à l’automobile, y compris les concessionnaires/opérateurs d’autoroutes, parcs, stations-service, ferries, McDrive ou liés aux personnes, y compris les transports publics, les taxis, les opérateurs de mobilité partagée. Ensuite, il y a les clients finaux.

Via Verde : Nouveaux tarifs pour 2022

Avec l’arrivée de la nouvelle année, les augmentations de prix de certains services sont normales. Au niveau de la voie verte, les tarifs sont déjà connus et entrent en vigueur le 5 janvier 2022. Selon le tableau mis à disposition, il y a certains tarifs qui augmentent, mais les automobilistes peuvent profiter de réductions. Par exemple, Via Verde Autoestrada – Paiement annuel a une valeur de 11,65 euros. Cependant, avec une remise promotionnelle sur le relevé électronique, la valeur s’élève à 5,75 euros.

Via Verde propose un service en ligne permettant aux conducteurs de consulter toutes les informations relatives au service. Au sein de l’espace client, il est possible d’accéder à un Message Center, d’en savoir plus sur son service (Solde Péage/Points), d’obtenir des mouvements et des extraits, entre autres informations. Vous pouvez obtenir des informations sur la modalité choisie et la référence de paiement associée nécessaire pour activer ou modifier la carte de débit à usage d’identifiant. Tu peux le voir ici.

Un conseil que nous laissons est d’entrer dans la page de service et de vérifier combien de points vous avez. Les points valent des chèques tourisme et loisirs. Il y a aussi des rabais dans les aires de service et dans votre véhicule : inspection, entretien, assurance et plus encore.

Tableau des prix 2022