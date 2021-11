Les jeux Ubisoft pourraient revenir sur Steam

En bref : Ubisoft et Steam se sont séparés il y a environ deux ans lorsque le premier a décidé de vendre ses jeux PC numériques exclusivement sur Uplay et Epic Games Store. Cependant, de nouvelles preuves montrent que nous pourrions bientôt voir les jeux Ubisoft à nouveau disponibles sur le célèbre magasin de jeux numériques.

Selon les preuves trouvé par le créateur de SteamDB, Pavel Djundik, il semble que Valve ait mis à jour le client Steam et ajouté le client Ubisoft Connect PC au package par défaut. Si Steam est installé et mis à jour, vous devriez déjà avoir le client inclus dans votre installation.

Valve et Ubisoft n’ont pas officiellement commenté, mais si les revendications de Djundik sont valides, au moins l’un des deux devrait l’annoncer bientôt. La raison du retour d’Ubisoft n’est toujours pas claire, mais il y a de fortes chances qu’il soit lié au lancement de Steam Deck, prévu pour février 2022.

Ubisoft Connect PC Client a été ajouté au package par défaut de Steam (tous les comptes y ont accès par défaut), de nouveaux jeux Ubisoft arrivent-ils sur Steam ?https://t.co/K6TRlJWPa3 – Pavel Djundik (@thexpaw) 29 novembre 2021

Peu de temps après l’annonce de la console portable, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a déclaré que si la console portable de Valve devenait suffisamment grande, Ubisoft vendrait à nouveau des jeux via Steam. La vérité est que la console n’est même pas encore sortie, mais le grand nombre de précommandes que Valve a reçues jusqu’à présent pourrait suffire à justifier le retour d’Ubisoft.

Ubisoft propose du contenu sur Steam, notamment Assassin’s Creed Odyssey, Trials Rising, Far Cry New Dawn et The Crew 2, etc. Le dernier jeu ajouté était Space Junkies le 26 mars 2019. Depuis lors, Ubisoft a lancé de nombreux autres titres, tels que Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Tom Clancy’s The Division 2 et d’autres.

De plus, l’éditeur travaille également sur quelques jeux Tom Clancy, Avatar : Frontiers of Pandora, Prince of Persia : The Sands of Time Remake, Beyond Good and Evil 2, et plus encore. Ces jeux ne sont que quelques-uns qui pourraient arriver dans la boutique de Valve si l’éditeur français décide de revenir sur Steam.

Une autre raison possible pour implémenter le client Ubisoft Connect sur Steam est de mettre à jour des jeux déjà disponibles, mais c’est beaucoup moins excitant.