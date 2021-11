Le kit de développement portable alimenté par Qualcomm de Razer a fui dans des diapositives floues

Vue d’ensemble : Qualcomm a chargé Razer de créer un kit de développement basé sur sa prochaine plate-forme Snapdragon G3x. Malheureusement, les diapositives ne fournissent pas de preuves concluantes de ce à quoi nous avons affaire, mais Qualcomm devrait fournir des réponses plus tard dans la journée.

Dans les diapositives acquises par VideoCardz, le portable est décrit comme une nouvelle plate-forme conçue pour l’innovation dans les jeux portables. Il comprendra un écran OLED HDR 120 Hz et une webcam 1080p ainsi qu’une batterie 6000 mAh, DisplayPort sur USB-C et prise en charge 5G mmWave. Les connectivités Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 sont également mentionnées avec Snapdragon Sound et « une ergonomie et une haptique incroyables ».

La publication note en outre que sur la base d’autres diapositives qu’elle a reçues, l’ordinateur de poche en question pourrait être présenté comme un appareil de streaming de jeux.

VideoCardz a également partagé les diapositives Snapdragon 8 Gen1 dans le même article, mais il n’est pas tout à fait clair s’il s’agit d’un produit distinct ou si le Snapdragon G3x est le nom du kit de développement qui sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen1.

Nous ne savons pas non plus si l’ordinateur de poche Razer est strictement un kit de développement ou s’ils envisagent de retirer un Microsoft et de vendre la machine directement aux consommateurs. Ce dernier serait une voie intéressante car il concurrencerait le Steam Deck et d’autres qui pourraient éventuellement arriver sur le marché, tandis qu’un kit de développement servirait simplement d’inspiration pour d’autres fabricants de matériel.

Heureusement, nous ne devrions pas avoir à attendre trop longtemps pour obtenir des éclaircissements sur la question, car Qualcomm organise son Snapdragon Tech Summit plus tard cet après-midi.