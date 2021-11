Clarity Boost de Xbox Cloud Gaming promet d’améliorer la qualité visuelle des jeux en streaming

Dans le contexte : si vous avez déjà essayé Xbox Cloud Gaming sur des navigateurs, vous avez peut-être remarqué que la qualité d’image n’est pas toujours la meilleure, ce qui détériore l’expérience de jeu globale. En plus d’être floues plus souvent qu’il ne le devrait, les couleurs ont également tendance à être un peu floues. Une nouvelle fonctionnalité que Microsoft a travaillé sur des promesses d’amélioration de ces lacunes.

Nommée Clarity Boost, la nouvelle fonctionnalité résulte du travail conjoint entre les équipes de navigateurs Xbox Cloud Gaming et Edge, d’où la raison pour laquelle elle ne fonctionne qu’avec le navigateur de Microsoft. Cette fonctionnalité promet d’améliorer la qualité visuelle des jeux diffusés sur le navigateur Edge via plusieurs améliorations de mise à l’échelle côté client.

Pour essayer Clarity Boost, vous devez disposer de Microsoft Edge Canary version 96.01033.0 ou ultérieure. Vous pouvez le télécharger à partir du canal Edge Canary et confirmer la version en accédant à edge://settings/help.

Pour activer la fonctionnalité, accédez à www.xbox.com/play, connectez-vous et choisissez un jeu auquel jouer. Ensuite, ouvrez le menu Plus d’actions (trois points), recherchez l’option « Clarity Boost » et activez-la. Sur la base de l’image ci-dessous, vous devriez voir une amélioration notable de la qualité visuelle juste après avoir activé l’option, améliorant la netteté globale de l’image, les détails et les couleurs.

Pour ceux qui ne souhaitent pas télécharger Edge Canary, Microsoft déclare que Clarity Boost sera disponible pour tous les utilisateurs d’Edge l’année prochaine.

Étant donné que le nouveau navigateur Edge est basé sur le moteur Chromium, les autres navigateurs qui l’utilisent devraient également pouvoir bénéficier de Clarity Boost. Cependant, nous ne trouvons aucune raison pour que Microsoft le fasse. En étant exclusif à Edge, le navigateur possède en fait une fonctionnalité clé que les autres navigateurs n’ont pas, ce qui peut être une raison suffisante pour que certains joueurs commencent à utiliser le navigateur de Microsoft.