Clarity Boost arrive sur Xbox Cloud Gaming pour Microsoft Edge

Il y a quelques jours, nous vous parlions de l’agréable expérience de jouer via Xbox Cloud Gaming sur une console Xbox. Mais, le géant de Redmond continue d’améliorer l’expérience et a maintenant introduit Clarity Boost, une amélioration que nous verrons sur Xbox Cloud Gaming via Microsoft Edge. On vous dit en quoi consiste cette nouvelle amélioration.

Boost de clarté, une amélioration exclusive du Cloud Gaming d’Edge

Une amélioration de la qualité d’image arrivera dans les prochains mois sur Xbox Cloud Gaming, également connu sous le nom de xCloud. Clarity Boost sera disponible uniquement dans Microsoft Edge et optimisera la qualité de l’image.

« Xbox Cloud Gaming s’est associé à Microsoft Edge pour créer une expérience améliorée avec des optimisations disponibles exclusivement dans le navigateur Microsoft Edge, offrant une apparence optimale tout en jouant à des jeux Xbox depuis le cloud », écrit Milena González de Microsoft dans la publication de l’annonce. « Cette fonctionnalité utilise une suite d’améliorations de mise à l’échelle côté client pour améliorer la qualité visuelle de la vidéo en streaming. »

Comme pour Netflix, il semble que cette fonctionnalité cherche à attirer les utilisateurs vers Microsoft Edge. Le géant de Redmond ne semble pas offrir ces options dans d’autres navigateurs basés sur Chromium comme Chrome, Brave et Opera. Une raison pour laquelle les gens doivent être encouragés à utiliser Microsoft Edge et une raison positive.

Le déploiement de Clarity Boost a déjà commencé dans Microsoft Edge Canary. Pour le tester, nous n’avons qu’à accéder à Xbox Cloud Gaming et dans le menu (…) nous devons activer Clarity Boost pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Ce sont ces types de liens et non ceux liés aux achats différés qui montrent le potentiel de Microsoft Edge. Nous espérons que l’équipe Edge se concentrera davantage sur ces fonctions plutôt que sur d’autres qui ont été critiquées et qui, heureusement, n’ont pas atteint l’Espagne.