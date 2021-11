Tesla adoptera un rythme de livraison plus cohérent et efficace

Contrairement à la plupart des marques de voitures sur le marché, Tesla n’a pas de concessionnaires, donc dès le début, elle vend ses voitures électriques directement aux clients. Cette méthode n’a pas fonctionné de la meilleure des manières et, par conséquent, Elon Musk a annoncé qu’il allait changer de stratégie.

Les véhicules Tesla commenceront à être livrés de manière plus cohérente et plus efficace.

Tesla est différent des autres constructeurs automobiles à bien des égards. Par exemple, contrairement à la plupart, il n’a pas de réseau de concessionnaires, gérant les ventes directement avec les clients. Cependant, ce modèle de vente directe présuppose que les voitures appartiennent au constructeur jusqu’au moment de la livraison au client.

Comme vous dépendez de la livraison de la voiture pour recevoir le paiement, le temps de transit est un facteur très important à considérer. En effet, Tesla assume tous les coûts de production et ne reçoit aucun argent tant que la voiture n’a pas atteint le client. Pour cette raison, le constructeur cherche à produire les véhicules destinés à l’exportation dans l’usine de Fremont et la Gigafactory de Shanghai au début du semestre, et les locaux plus tard.

Par conséquent, la fin des trimestres est mouvementée alors que les employés se précipitent pour assurer la livraison des véhicules. Sinon, le fabricant se retrouve financièrement endommagé. Plus que l’impact financier, la stratégie actuelle a un impact négatif sur l’expérience client.

En ce sens, Elon Musk a annoncé qu’afin de réduire ces « vagues de livraison » et tout ce qui va avec, Tesla allait changer de stratégie.

Nous aurons encore une grosse vague de livraisons au cours des dernières semaines de décembre, car nous n’avons toujours pas un gros volume de production ni en Europe ni au Texas, ce qui signifie de nombreuses voitures sur des navires de Chine vers l’Europe et par camion et/ou train de la Californie à la côte est d’ici la fin du trimestre, mais néanmoins, c’est le bon moment pour commencer à réduire la taille de la vague en faveur d’un rythme de livraison plus cohérent et plus efficace.

Elon Musk a déclaré dans un e-mail envoyé à ses employés.

De cette façon, le PDG de Tesla entend que les commandes ne s’accumulent pas à la fin de chaque trimestre et, par conséquent, l’entreprise, les employés et les clients ne soient pas lésés.

