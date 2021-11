La version mobile de Rocket League est désormais disponible dans le monde entier sur Android et iOS

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Malgré sa sortie en 2015, l’attrait durable de Rocket League signifie qu’il attire toujours plus de 50 000 joueurs Steam simultanés chaque jour. Pour ceux qui aiment le titre soccer-meets-rocket-powered-cars, une version mobile gratuite est en cours de déploiement dans le monde entier pour Android et iOS.

C’était plus tôt cette année lorsque le développeur Psyonix a annoncé que son jeu incroyablement populaire arriverait sur les plates-formes mobiles sous la forme de Rocket League Sideswipe. La plus grande différence dans cette version est que la vue 3D passe à une perspective latérale 2D. Les voitures sont contrôlées à l’aide d’un joystick virtuel sur le côté gauche de l’écran, tandis que les boutons sur la droite sont utilisés pour sauter et booster, ce dernier fonctionnant par recharge automatique plutôt que par rechargement de pads.

Les joueurs peuvent participer à des matchs 1v1 ou 2v2 qui durent environ deux minutes chacun. Un compte Epic Games est requis pour jouer des matchs en ligne. Il existe également un système de classement avec des classements et une personnalisation de la voiture, similaire à ce que propose la version non mobile. Les modes de jeu incluent le « soccar » standard et les « Hoops » de style basket-ball, et il existe même un support pour les matchs hors ligne.

9to5Google note qu’après la pré-saison publiée en Océanie au début du mois, Epic Games et Psyonix lancent désormais Rocket League Sideswipe dans le monde. C’est gratuit, bien qu’il y ait des achats in-app pour les articles cosmétiques et Rocket Pass.

Rocket League Sideswipe est toujours dans sa phase de pré-saison. Psyonix a annoncé qu’il publierait bientôt plus de détails sur la première saison.

Vous pouvez télécharger le jeu sur le Google Play Store, où il a actuellement un score de 4/5 sur plus de 14 000 installations. Il est également disponible sur l’App Store d’Apple.