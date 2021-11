Xiaomi a commencé à tester MIUI 13 avec Android 12 ! Ce sont des smartphones pris en charge.

On sait que Xiaomi travaille à plein régime pour lancer MIUI 13. La marque chinoise a dans ses plans une présentation très prochainement, avec toutes les nouvelles que cette personnalisation unique apportera à ses smartphones.

Avec une date de présentation probable, il reste maintenant à terminer les premiers tests, pour ensuite les étendre à bien d’autres appareils. À notre connaissance, ces tests sont déjà effectués sur un lot limité de smartphones.

Basé sur Android 12, MIUI 13 est le prochain skin de personnalisation de Xiaomi pour vos smartphones. Le constructeur chinois souhaite apporter toutes les nouveautés que Google a créées ces derniers mois et ainsi apporter encore plus à leurs équipements.

Tout indique que MIUI 13 sera révélé dans quelques jours, lors d’un événement que Xiaomi organisera. Le 16 décembre, cette nouveauté devrait monter sur scène, qui sera montrée dans tous les détails et attention.

Avec cette (possible) date qui arrive très bientôt, il est temps pour la marque de boucler les tests avec ses smartphones. Les informations qui existent maintenant montrent que celles-ci ont déjà lieu, bien que sur un lot limité de smartphones.

Xiaomi Mi 11 Ultra : V13.0.0.8.SKACNXM

Xiaomi Mi 11 : V13.0.0.8.SKBCNXM

Xiaomi Mi 11 Lite 5G : V13.0.0.5.SKICNXM

Xiaomi MIX 4 : V13.0.0.3.SKMCNXM

Xiaomi Mi 10S : V13.0.0.4.SGACNXM

Redmi K40 Pro (Xiaomi Mi 11i) : V13.0.0.8.SKKCNXM

Redmi K40 (POCO F3) : V13.0.0.3.SKHCNXM

La liste ci-dessus reflète les équipements sur lesquels la marque testera déjà le MIUI 13, afin qu’il soit exempt d’erreurs et de problèmes. Il n’est pas encore possible d’accéder à cette version car il s’agit de tests internes et très limités en terme d’offre. Avec son lancement, ceux-ci seront étendus au public et probablement à d’autres smartphones également.

Pour l’instant, la marque a également des tests limités à son pays d’origine, ce qu’elle devrait conserver après la présentation officielle. La version globale devrait arriver peu après et entrer directement sur le circuit de test de la marque, pour une sortie ultérieure.

Ainsi, et d’après ce que vous pouvez voir, ce devraient être les premiers smartphones à recevoir MIUI 13 et Android 12. Xiaomi continuera à développer cette version pour couvrir le maximum d’appareils, comme c’est sa position standard.