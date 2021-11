AMD Ryzen 6000 sera annoncé en janvier, mais n’arrivera qu’en février, selon la rumeur

Après l’arrivée des nouveaux processeurs Intel Alder Lake de 12e génération, AMD a désormais une tâche très ardue, dans le sens où il devrait mettre sur le marché sa nouvelle gamme de processeurs capables d’affronter les puces puissantes du rival nord-américain.

Selon les dernières informations désormais publiées, la nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 6000 sera annoncée au mois de janvier 2022, mais elle n’arrivera réellement qu’en février.

Les processeurs AMD Ryzen 6000 n’arriveront qu’en février 2022

Selon les dernières rumeurs provenant de sources industrielles fiables, il semble que les nouveaux processeurs AMD Ryzen 6000 ne seront pas sur le marché avant février 2022.

Les informations précédentes prenaient pour acquis l’arrivée de nouveaux processeurs dès janvier, plus précisément lors du CES 2022, qui débute le 5 janvier. Cependant, maintenant, le leaker « Greymon55 », considéré comme une source significativement fiable, a révélé que la production en série de cette ligne de processeurs a déjà commencé au milieu de ce mois de novembre, mais il faudra 3 mois pour que les puces atteignent enfin le marché. Autrement dit, en faisant le calcul, la gamme AMD Ryzen 6000 devrait être lancée dans la seconde quinzaine de février.

La grande nouveauté du Ryzen 6000 sera liée à la mémoire cache de l’architecture Zen3 réutilisée, qui intégrera la mémoire 3D V-Cache. Ceci, à son tour, promet d’offrir jusqu’à 15 % d’amélioration des performances.

Mais la nouvelle gamme d’AMD fera le pont vers l’arrivée de la gamme Ryzen 7000 encore plus attendue, déjà basée sur la nouvelle architecture Zen4 de la marque et qui promet 18% d’IPC (instructions par cycle/horloge) en plus. Ces puces seront construites selon le processus de fabrication 5 nm et prendront en charge les mémoires DDR5. Selon les rumeurs, ils auront également des graphiques intégrés.

A lire aussi :