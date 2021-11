Tesla passe d’Intel à la puce AMD pour son modèle Y en Chine

En bref : Tesla aurait changé le fabricant de puces pour son système d’infodivertissement modèle Y d’Intel à AMD, le mettant en conformité avec les modèles S et X. Il semble que le modèle Y à puce Ryzen ne soit mis à la disposition des acheteurs dans La Chine en ce moment, bien qu’il ne soit pas clair si elle s’étendra à d’autres régions.

Electrek rapporte que le Tesla Model Y Performance 2022 fabriqué à Shanghai a connu plusieurs mises à niveau, notamment le changement de la puce de son système d’infodivertissement de l’actuel Intel à une alternative AMD Ryzen.

Nous ne savons pas si la nouvelle puce du modèle Y sera la même APU Ryzen que celle des Tesla Model S et Model X, mais cela semble probable. Lors de l’événement Computex de cette année, Tesla a révélé que l’APU avec ses graphiques basés sur Navi 23 permettait de jouer à des jeux tels que Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 sur le système d’infodivertissement. Tesla a également déclaré qu’il offrait les mêmes « 10 téraflops » de performances que la PlayStation 5.

Dernières nouvelles, le modèle Y Performance produit à Giga Shanghai a installé la dernière série AMD Ryzen MUC 3 ! pic.twitter.com/GEREJ5xLMa – Chris Zheng (@zxk9523) 25 novembre 2021

Les constructeurs automobiles ont été fortement touchés par la pénurie mondiale de puces, plusieurs constructeurs automobiles ayant été contraints de fermer temporairement la production dans leurs usines. Intel, qui possède ses propres usines, n’a pas été aussi gravement touché par la pénurie qu’AMD, mais il se pourrait que Tesla veuille utiliser plus d’un fournisseur pour essayer de réduire l’impact de la crise. L’option Ryzen est également probablement moins chère que celle d’Intel.

En plus de la nouvelle puce, ceux qui ont pris livraison d’une Tesla Model Y Performance en Chine ont noté la batterie auxiliaire lithium-ion 16V et le verre feuilleté à l’avant et à l’arrière du crossover EV.

Dans d’autres nouvelles de Tesla, les fans du PDG Elon Musk peuvent désormais acheter un buste et un iPhone 13 Pro de Caviar qui immortalisent le milliardaire, au prix de 3 220 $ et 6 760 $, respectivement.