Top 5 des robots aspirateurs Ecovacs Deebot – offrez un cadeau de Noël à votre maison

Les robots aspirateurs sont d’une grande aide pour garder la maison propre tous les jours sans aucun effort. En effet, que vous soyez chez vous ou dans la rue, à tout moment, vous pouvez faire fonctionner le robot à distance d’un smartphone. Ecovacs est l’un des meilleurs fabricants de qualité dont nous disposons dans ce segment et, après de nombreuses analyses, nous vous apportons des suggestions qui ont encore des prix promotionnels.

C’est le top 5 des aspirateurs robots Ecovacs Deebot… qui sait donner à votre maison ce Noël.

Top 5 des aspirateurs robots

Ecovacs Deebot OZMO 950 – 360 €

La proposition Deebot OZMO 950 est celle qui offre une cartographie au sol, une fonctionnalité très recherchée par les familles. Cette possibilité permet d’utiliser l’aspirateur dans toute la maison, sans redéfinir constamment les cartes.

Le Deebot OZMO 950 est alors livré avec la technologie de nettoyage à l’eau intelligente OZMO, il dispose d’une détection intelligente de tapis et de tapis. Combinés, ces facteurs permettent un nettoyage plus efficace de tout le sol de la maison.

La technologie de cartographie s’appelle Smart Navi 3.0. Permet de créer une carte complète de la maison et de ses obstacles. Cette cartographie, ajustée à chaque nouvelle aspiration, afin de s’adapter à une nouvelle disposition du mobilier.

La batterie OZMO 950 permet d’aspirer jusqu’à 200m² maximum, en fonction du sol et de la puissance utilisée. Le niveau de bruit maximum lors de l’utilisation à pleine puissance est d’environ 66 dB. A puissance normale, il sera d’environ 50 dB. Un bruit, en effet, bien inférieur aux autres aspirateurs déjà testés ici.

Ce robot peut être connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz afin qu’il y ait une interaction entre lui et le smartphone. De plus, il reproduit par la voix des informations indicatives de son état.

Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI – 500 €

Le Deebot OZMO T8 AIVI, en plus de la technologie OZMO qui permet de doser l’eau qui sort du réservoir lors de l’utilisation de la fonction vadrouille, intègre le système OZMO Pro. En gros, en plus du réservoir d’eau traditionnel, il existe un autre réservoir qui est plus avancé technologiquement et qui garantit de bien meilleurs résultats de nettoyage.

Ainsi, le robot non seulement aspire et lave en une seule fois, il comprend également une serpillière électrique et fonctionne avec des vibrations à haute fréquence pour mieux gérer les taches tenaces.

La technologie AIVI permet au robot de reconnaître facilement les objets afin de les éviter lors de l’aspiration. Ainsi, les blocages causés par les fils, les jouets au sol ou les pantoufles qui traînent dans la maison sont minimisés.

De plus, le robot cartographie les objets précédemment reconnus pour mieux s’adapter aux environnements domestiques et améliorer la façon dont il nettoie. Ceci est lié à une vitesse de reconnaissance 200 % plus rapide et à une réduction de 60 % du taux de blocage par rapport à l’OZMO 960.

La technologie TrueMapping intégrée fait également de la détection laser D-ToF, la nouvelle génération de technologie de guidage laser. Le robot peut désormais détecter le double de la distance (jusqu’à 10 m) avec une précision bien supérieure.

Enfin, il y a le système de caméra avec transmission vidéo en direct.

Ecovacs Deebot OZMO T8 – 480 €

Fondamentalement, il s’agit de la même version que la précédente, mais sans la technologie AIVI intégrée. Les deux ont un dépôt de déchets de 420 ml et 240 ml d’eau, la même puissance et puissance d’aspiration, la même batterie, et l’autonomie est pratiquement la même (en mode OZMO) et lorsque la batterie s’épuise, il se conduit jusqu’au socle de charge, comme n’importe quel autre.

Concernant le système de cartographie, il dispose désormais des technologies TrueDetect 3D et TrueMapping, il dispose d’un réglage de la puissance par type de sol à aspirer, il fait la cartographie par étages et tout le contrôle se fait efficacement via l’application. A noter que ces aspirateurs peuvent également être contrôlés via des assistants virtuels (Google Assistant et Alexa).

La différence se reflète évidemment dans le prix. Et il est à noter qu’il s’agit de prix promotionnels qui sont à titre indicatif.

Ecovacs Deebot OZMO 920 – 300 €

Une fois de plus, nous mettons en évidence un produit doté de la technologie OZMO. Pour ceux qui ont des animaux domestiques ou même pour ceux qui entrent dans la maison avec des chaussures de ville, il ne fait aucun doute qu’une option qui inclut une vadrouille rend le nettoyage beaucoup plus approfondi.

Cette machine dispose d’un conteneur à déchets de 430 ml et prend 240 ml d’eau dans le système de vadrouille. Pour la cartographie, il dispose également de la technologie Smart Navi 3.0 et permet une cartographie par étages.

L’application dédiée Ecovacs est très complète et assure un nettoyage personnalisé. Avec la possibilité de gérer des cartes, en plus de la création de différentes cartes, l’utilisateur dispose de plus de ressources pour l’édition de cartes. Des limites virtuelles sont ajoutées dans la zone de gestion de la carte. Ensuite, tout le contrôle de la puissance d’aspiration, du débit d’eau, des rappels, des journaux de nettoyage, des rendez-vous… tout se fait de la manière habituelle via le menu des paramètres.

Ces aspirateurs peuvent être intégrés à Google Home et ont une autonomie d’environ 110 minutes, ce qui équivaut à environ 130 mètres carrés de surface aspirée.

Ecovacs Deebot 605 – 170 €

L’Ecovacs Deebot 605 est un modèle plus économique et n’a donc pas autant de technologie associée. Pourtant, un aspirateur efficace est garanti. De plus, il dispose également d’un réservoir d’eau et de serpillières pour nettoyer le sol.

Son autonomie est de 110 minutes, ce qui signifie qu’il permet d’aspirer environ 110 mètres carrés de surface. Cette valeur dépendra toujours du mode d’aspiration choisi et des obstacles qui existent dans la maison.

L’aspirateur se fait en zig-zag comme dans les autres modèles et tout peut être contrôlé via l’application, avec cartographie incluse, même si ce n’est que pour un étage.

Tous ces modèles sont disponibles au Portugal chez Fnac et PCDiga, et les prix indiqués dans l’article sont actuellement les plus bas, avec des remises appliquées, c’est donc une bonne opportunité de faire cet investissement et de présenter votre maison avec l’un de ces robots.