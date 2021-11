Vous voulez voir quelque chose de spectaculaire ? Ouvrez le navigateur et disposez du code Visual Studio

Contrairement à la plate-forme Visual Studio, Visual Studio Code (VSC) est simplement un éditeur de texte qui offre une vaste gamme de fonctionnalités.

Cet éditeur est multiplateforme, gratuit et destiné aux programmeurs à la recherche d’un IDE simple et léger, mais en même temps complet et puissant. Saviez-vous que vous pouvez avoir cet éditeur dans un simple navigateur ?

Dans le segment des éditeurs de texte, plusieurs outils sont à la disposition de l’utilisateur. Sur Netcost-security.fr, nous en avons déjà montré plusieurs ici.

L’éditeur que nous présentons aujourd’hui est l’un des plus populaires et s’appelle Visual Studio Code. Comme mentionné, cet éditeur a plusieurs fonctionnalités qui se démarquent.

Multi plateforme

Git intégré

Découvrez IntelliSense, avec coloration syntaxique et saisie semi-automatique

Fonctionnalités de débogage

Prise en charge de plusieurs langages de programmation

Prise en charge des extensions

Projet vscode.dev – Code Visual Studio dans le navigateur

Le projet vscode.dev permet d’avoir VSC dans un simple navigateur. C’est vrai qu’elle n’offre pas les mêmes fonctionnalités que la version Desktop, mais elle a tout ce qu’il y a de commun dans un éditeur de texte. Vous permet de créer et d’ouvrir de nouveaux fichiers, d’ouvrir des répertoires, des référentiels et bien plus encore. A noter également le fait qu’il permet l’installation d’extensions et l’accès à GitHub.

Code Visual Studio dans le navigateur