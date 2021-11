Raspberry Pi prévoit une introduction en bourse l’année prochaine

Regard vers l’avenir : les Raspberry Pi sont des appareils incroyablement populaires et utiles. Ce sont des ordinateurs petits, abordables et entièrement fonctionnels avec un large éventail d’applications. Vous pouvez les utiliser pour gérer vos appareils intelligents, vos robots de contrôle ou toute autre chose pour laquelle vous pourriez utiliser un PC ordinaire (avec certaines limitations matérielles). Compte tenu du succès massif du Pi, vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que l’organisation derrière les appareils, la Fondation Raspberry Pi, aurait l’intention de devenir publique l’année prochaine.

La branche de la Fondation responsable du développement et de la vente des produits, connue sous le nom de Raspberry Pi Trading Ltd, aurait été analysée par des banquiers d’investissement de Stifel et Liberum. Des sources qui ont parlé au Telegraph affirment que Raspberry Pi pourrait être évalué à environ 370 millions de livres sterling, ce qui équivaut à environ 500 millions de dollars.

Cette nouvelle, note le Telegraph, intervient peu de temps après un investissement de 45 millions de dollars reçu par Raspberry Pi en septembre à la suite d’une vente partielle d’actions à Lansdowne Partners et à Ezrah Charitable Trust.

Ces deux groupes se sont probablement intéressés à la Fondation suite à la croissance stimulée par la pandémie de Covid-19. Depuis le début des blocages, les individus passent plus de temps à l’intérieur, poursuivant des projets de bricolage comme le bricolage de Raspberry Pi. En effet, The Telegraph rapporte que Raspberry Pi a réalisé 11,4 millions de livres sterling de bénéfices l’année dernière (environ 15,2 millions de dollars) en vendant 7,1 millions d’appareils Pi.

Selon le fondateur de Raspberry Pi, Eben Upton, tous ces financements supplémentaires ont contribué à assurer l’avenir de la Fondation à court terme. Une cotation publique garantirait cependant sa stabilité à long terme, surtout si le chiffre de 500 millions de dollars mentionné ci-dessus s’avère exact.

Cet afflux d’argent pourrait aider la Fondation à recruter de nouveaux ingénieurs, à amplifier sa présence marketing ou même à organiser des programmes éducatifs supplémentaires pour intéresser les jeunes à la technologie. Quoi qu’il en soit, rien n’est encore gravé dans le marbre. Si une cotation publique doit avoir lieu ici, ce sera au printemps, nous devrons donc attendre quelques mois pour voir ce que Raspberry Pi a dans sa manche.

Crédit générique : CNX Software