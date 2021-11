Nissan investira 15,6 milliards d’euros pour lancer 15 voitures 100% électriques d’ici 2030

Les tramways sont-ils l’avenir de l’industrie automobile ? Bon, s’il y a encore deux ou trois ans des doutes, aujourd’hui, vu le pari sur la transition, ils ne doivent plus les avoir. L’un des principaux moteurs de ce changement de paradigme a été Nissan. Malgré tout, l’entreprise veut miser plus haut et d’ici 2030, elle pense avoir plus de 50 % de son offre électrifiée.

La société japonaise annonce qu’elle investira plus de 15 milliards d’euros dans les prochaines années et passe à côté de certaines nouvelles.

Nissan a annoncé aujourd’hui son nouveau plan d’électrification. L’entreprise investira 15,6 milliards d’euros pour développer des batteries à semi-conducteurs et projeter le lancement de 15 voitures entièrement électriques d’ici 2030.

Le plan, baptisé Ambition 2030, a pour mission d’accélérer la transition vers les véhicules électriques. Après Ariya ou Qashqai, le constructeur explique qu’il présentera 23 nouveaux modèles électrifiés, dont 15 nouveaux 100 % électriques.

Batteries à semi-conducteurs et de nombreuses électrifiées

Comme mentionné, en plus des nouveaux véhicules, l’investissement consistera à développer des batteries à semi-conducteurs. Ainsi, à partir de 2028, l’entreprise japonaise espère réduire jusqu’à 65 % l’utilisation des batteries lithium-ion et miser sur les nouvelles technologies pour l’un des principaux composants des voitures électriques.

Sur la base de la demande des clients pour une gamme diversifiée de véhicules, Nissan lancera 23 nouveaux modèles électrifiés (dont 15 nouvelles voitures tout électriques) en neuf ans. Il compte en moyenne plus de deux lancements par an, visant une électrification combinée de plus de 50 % au niveau mondial sur les marques Nissan et Infiniti (cette dernière visant les voitures de luxe de l’entreprise).

Dans les prochaines années, Nissan présentera 20 nouveaux modèles électriques ou e-Power, et il vise plus près. Concrètement, en 2026, les ventes de voitures électriques ou hybrides en Europe devraient dépasser les 75 %. Un pourcentage qui chute au Japon, pays d’origine de Nissan, à 55%. Dans le grand marché de la marque, les États-Unis, ce pourcentage sera d’environ 40 % de voitures exclusivement électriques d’ici 2030.

Profitant de l’occasion, Nissan a présenté quatre nouveaux concepts électriques, qui devraient constituer la base des futurs nouveaux modèles.

Ainsi, la marque a présenté la Nissan Max-Out, une voiture de sport décapotable à l’esthétique très futuriste ; le Hang-Out, comme un SUV compact, et le Nissan Surf-Out, une camionnette électrique.

Enfin, il y avait aussi le Nissan Chill-Out, un crossover électrique avec un profil aérodynamique pointu et des lumières LED.

A partir de ce concept, il est expliqué qu’il utilisera la même architecture CMF-EV que l’Ariya 2022, bien que la société n’ait pas annoncé plus de détails sur sa puissance ou son autonomie.

Nissan a un plan ambitieux à plusieurs niveaux

Ainsi, le plan batterie de Nissan est de réduire le coût des batteries lithium-ion de 65% d’ici 2028. C’est en partie grâce à l’élimination du cobalt qui représente une partie du prix. De plus, la marque franchit une étape ambitieuse vers la production de batteries à l’état solide avec une technologie propriétaire d’ici 2028. Ces nouveaux développements seront produits dans son usine de Yokohama et la date de 2024 est le premier objectif majeur des prochains lancements.

La marque met également en avant « l’obligation » de nouer des partenariats. La mission est ambitieuse et, à elle seule, l’entreprise ne pourra pas satisfaire le besoin en composants, notamment en ce qui concerne la production de batteries pour 52 GWh en 2026 et 130 GWh en 2030.

Pour l’Europe, Nissan prévoit d’étendre ses installations de reconditionnement de batteries. Aucun autre détail n’a été donné sur l’endroit où il décidera d’investir ces ressources. Au total, Nissan prévoit d’embaucher jusqu’à 3 000 nouveaux employés dans le monde cette décennie.

Nissan n’oublie pas la voiture autonome, bien que la stratégie ici se limite à s’assurer qu’ils étendent leur technologie ProPilot à 2,5 millions de véhicules en 2026 et que, d’ici 2030, toutes leurs nouvelles voitures seront équipées du LIDAR installé.