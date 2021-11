Quelqu’un vient de payer plus de 650 000 $ pour un yacht qui n’existe que dans le métaverse

Vue d’ensemble : à peine 650 000 $ pour un super yacht de luxe ultra complet avec une cabine de DJ, une piste d’atterrissage pour hélicoptère et un bain à remous serait une bonne affaire dans le monde réel, mais qu’en est-il dans le domaine virtuel ? Le temps nous le dira.

C’est à peu près combien le nouveau propriétaire du Metaflower Super Mega Yacht a récemment payé pour avoir l’opportunité de posséder un NFT de luxe conçu pour The Sandbox, « un monde virtuel où les joueurs peuvent créer, posséder et monétiser leurs expériences de jeu ».

Le navire virtuel a été conçu par Republic Realm, une plateforme d’innovation et d’investissement métaverse et NFT, dans le cadre de sa collection Fantasy. Selon Business Insider, il s’agit du jeton non fongible le plus cher jamais vendu dans The Sandbox.

Plus tôt ce mois-ci, quelqu’un a déboursé près de 2,5 millions de dollars pour un terrain numérique sur Decentraland, un autre métavers.

Donner un sens à l’ensemble de la situation est un défi en soi, et tourne essentiellement autour de la façon dont vous définissez le métavers.

Certains considèrent que le métavers n’est guère plus qu’un monde virtuel persistant, dont les goûts existent au moins depuis la création de Second Life en 2003. Des interprétations plus récentes voient le métavers comme une itération tridimensionnelle d’Internet qui est plus impliquée que juste un jeu vidéo. Mais les deux sont-ils vraiment différents, du moins à ce stade ? En ce sens, en quoi est-ce nouveau ? Les gens achètent des biens virtuels dans les jeux depuis des années. Du coup, c’est branché et cool de le faire, et de payer trop cher pour des objets insignifiants ?

À ce stade, il y a sans doute plus de questions que de réponses sur le métavers et sur la façon dont il évoluera ou non. Y aura-t-il un métaverse central, comme Internet traditionnel, ou plusieurs plates-formes plus petites qui inciteront les utilisateurs à choisir un camp ?