Le PDG d’Epic veut "un seul magasin qui fonctionne avec toutes les plateformes"

Le point de vue de l’éditeur : lors d’une conférence en Corée du Sud, le PDG d’Epic Games a fait des commentaires sur la destruction des jardins clos entre les plates-formes de jeu. Il semble qu’il veuille étendre les achats croisés entre autant de plateformes que possible, mais il pourrait s’avérer difficile d’amener les éditeurs et les détenteurs de plateformes concurrents à se mettre d’accord sur quelque chose comme ça.

La Coalition for App Fairness a organisé une conférence à Séoul à la mi-novembre, au cours de laquelle le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a abordé plusieurs sujets. Il a critiqué les frais de perception de Google pour les achats intégrés et a qualifié Apple de monopole qui « doit être arrêté ». Epic et Apple ont passé une grande partie de 2020 et 2021 dans une bataille judiciaire pour savoir si Epic pouvait vendre des achats intégrés sans payer une réduction aux détenteurs de plates-formes comme Apple et Google. Sweeney a également appelé à une sorte de magasin numérique unifié pour les plateformes de jeux.

« Ce dont le monde a vraiment besoin maintenant, c’est d’un magasin unique qui fonctionne avec toutes les plateformes », a-t-il déclaré à Bloomberg.

Sweeney a déclaré qu’Epic travaillait déjà avec des éditeurs et des « fournisseurs de services » pour créer un système où les clients pourraient acheter leurs jeux dans un magasin unifié et avoir confiance qu’ils fonctionneraient sur toutes les plateformes.

Apple et Microsoft utilisent des systèmes qui fonctionnent un peu comme cela entre différents appareils au sein de leurs plates-formes respectives. L’achat de certains jeux sur le magasin de Microsoft permet aux utilisateurs d’y jouer sur Xbox et Windows tout en téléchargeant une application, un film, un album ou un livre sur le magasin d’Apple, ce qui permet aux utilisateurs d’en profiter sur n’importe quel appareil Apple.

Sweeney décrit ce qui ressemble à un jeu vidéo équivalent à Movies Anywhere, un service qui permet aux téléspectateurs de lier les achats numériques sur plusieurs plateformes comme Apple, Microsoft, Amazon, VUDU et Google. L’achat d’un film sur l’un leur donne droit à des copies sur les autres. De grands studios comme Disney, Sony, Universal et Warner Bros. participent à Movies Anywhere. Les exemples d’achats croisés entre différentes plateformes de jeux exploités par différentes sociétés sont cependant rares.

Par exemple, GOG Galaxy essaie d’organiser les bibliothèques des utilisateurs sur tous leurs comptes. Cependant, il utilise toujours le client PC de chaque compte pour lancer les titres. Il propose parfois des copies gratuites de certains jeux déjà liés aux comptes Steam des utilisateurs, mais c’est aussi proche que possible d’un système « Games Anywhere ».

Lorsqu’on parle d’achats purement numériques, le droit multiplateforme est logique. Il y a peu de raisons pour que quelqu’un paie pour un jeu à plusieurs reprises sur PlayStation Network, Xbox Live, Steam, le Nintendo eShop et Epic. Bien que certains jeux aient des sorties échelonnées avec une exclusivité chronométrée dans l’espoir, les clients pourraient doubler.

Movies Anywhere peut faire ce qu’il fait parce que les films numériques sont indépendants du matériel. Peu importe où vous l’achetez, vous pouvez lire le contenu sur n’importe quel appareil que vous possédez, qu’il s’agisse d’un PC, d’un téléviseur intelligent ou d’une PS5. Les jeux ne sont pas les mêmes, et ni Sony ni Microsoft ne veulent passer à côté de cette vente de logiciels. À l’inverse, Microsoft possède Xbox et Windows, nous commençons donc maintenant à voir des achats croisés ici.

Bien sûr, Epic a tout intérêt à faire de son magasin le centre d’un écosystème d’achats croisés, et Epic aimerait probablement avoir des utilisateurs de consoles parmi ses clients.