Jeux avec l’or – décembre 2021

L’année tire à sa fin et il ne reste plus que décembre à terminer. Cependant, en ce dernier mois de l’année, Games With Gold ne manquera pas, car la liste est déjà connue.

Venez la rencontrer.

Le mois de Noël approche et pour ceux qui ont un abonnement valide au service Xbox Live Gold (ou Xbox Game Pass Ultimate) vous pouvez déjà commencer à penser à un cadeau pour votre console, car les noms des jeux qui peuvent sortir l’ont déjà sorti. Téléchargez et jouez sans frais supplémentaires.

Avec en tête des jeux comme Orcs Must Die ou Tropico 5 – Penultimate Edition, voici les jeux de décembre pour Xbox Live Gold.

The Escapists 2 (disponible du 1er au 31 décembre)

Le jeu de prison ultime en monde ouvert ! Dans ce jeu, nous pouvons rejoindre trois amis, former l’équipe ultime et nous échapper des prisons les plus dangereuses du monde. Nous devrons respecter les règles de la prison : aller en prison, travailler et suivre des routines strictes, tout en organisant un plan d’évasion secret !

Tropico 5 – Avant-dernière édition (disponible du 16 décembre au 15 janvier)

Développez notre dynastie à Tropico de la période coloniale au 21e siècle avec l’avant-dernière édition de Tropico 5, comprenant les modules complémentaires « The Big Cheese » et « Hostile Takeover ». Nous pouvons construire l’infrastructure de notre ville, planifier nos routes commerciales et utiliser les nouvelles technologies, dans la cinquième édition de ce fantastique constructeur de ville de Kalypso Media.

Les orcs doivent mourir ! (disponible du 1er au 15 décembre)

En tant que puissants mages de guerre, nous défendrons vingt-quatre forteresses contre une multitude d’ennemis, en utilisant toutes sortes d’armes et de pièges à notre disposition. Peu importe comment nous le faisons, tant que nous l’obtenons et en cours de route, ce sera amusant de détruire les monstres dans ce jeu plein de fantaisie, de stratégie et d’action.

Planète des ombres incroyablement tordue (disponible du 16 au 31 décembre)

Dans Insanely Twisted, un jeu d’action-aventure en 2D, le joueur explorera des environnements époustouflants et affrontera d’étranges créatures alors qu’ils voyagent au cœur de la mystérieuse Planète des Ombres. Résoudre des énigmes complexes et améliorer notre vaisseau spatial avec une technologie extraterrestre vous permet de vous battre un autre jour pour sauver notre planète.