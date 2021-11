La Chine enregistre la première baisse des émissions de CO2 depuis la reprise économique

La Chine est le plus grand émetteur de dioxyde de carbone au monde et, tout comme la plupart des pays souhaitent voir leur empreinte réduite, elle essaie également d’aller dans cette direction. Après la reprise économique post-pandémique de COVID-19, le pays a enregistré une baisse de 0,5% de ses émissions de CO2.

Une analyse a conclu que les réductions étaient principalement dues à la baisse des émissions des combustibles fossiles et à l’utilisation du béton.

L’année dernière, la Chine s’est engagée à réduire à zéro ses émissions de dioxyde de carbone d’ici 2060. Bien que l’horizon temporel soit à une décennie des promesses faites par d’autres pays, le pays asiatique a déjà donné les cartes dans cette direction.

Les émissions de dioxyde de carbone de la Chine ont chuté d’environ 0,5% au troisième trimestre de cette année. Ce chiffre marque un revirement, après l’augmentation des émissions du pays suite à sa reprise économique après la pandémie de COVID-19. Cette reprise économique en Chine a entraîné une augmentation des émissions de CO2 d’environ 9 % au premier semestre de cette année, après avoir diminué dans les mois suivants.

Une analyse du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA) basé à Helsinki a conclu que la diminution des émissions de dioxyde de carbone était due à la réduction des émissions de combustibles fossiles et à la réduction de l’utilisation de béton.

La tendance baissière du troisième trimestre s’est accentuée en septembre. Au cours de ce mois, les émissions sont revenues aux niveaux enregistrés en 2019. Les données préliminaires indiquent que la réduction augmentera en octobre.

L’analyse de la CREA est basée sur les chiffres officiels de la production nationale, de l’importation et de l’exportation de combustibles fossiles et de ciment, des données commerciales sur l’évolution des stocks de combustibles stockés et des redevances associées au charbon et au gaz naturel.

La Chine a un énorme marché d’exportation pour les biens qui sont principalement achetés par les consommateurs des pays développés. Selon Engineering and Technology, « cela déplace efficacement une grande partie des émissions de fabrication de ces pays plus riches vers la Chine », qui est responsable de la décarbonisation des secteurs.

Pourtant, la Chine semble intensifier ses efforts pour réduire la production de dioxyde de carbone et réduire davantage les émissions de CO2.

