The Legend of Zelda: Ocarina of Time a été entièrement recréé en code C

Pourquoi c’est important : The Legend of Zelda : Ocarina of Time est considéré par certains comme l’un des plus grands jeux vidéo jamais lancés, et Nintendo semble être d’accord car ils l’ont porté sur chacune de leurs principales consoles depuis. Désormais, grâce au travail acharné et à la détermination d’un groupe de programmeurs, il vivra sous une nouvelle forme.

L’équipe d’ingénierie inverse de Zelda (ZRET) a récemment correspondu à la dernière fonction restante du projet. Comme le groupe l’a dit à Video Games Chronicle, cela signifie que tout le code compilé dans le jeu a été converti en code C lisible par l’homme.

Notamment, ce n’est pas un portage du jeu. Au lieu de cela, l’équipe a recréé l’intégralité du jeu à partir de zéro en utilisant des langages de codage modernes. Il n’utilise pas non plus les actifs originaux protégés par le droit d’auteur de Nintendo ou le contenu divulgué, ce qui en fait une entreprise légale.

ZRET est en train de mettre la touche finale au projet, auquel moment la barre d’état sur leur site Web indiquera 100 pour cent.

Leur travail sera terminé à ce stade, mais comme nous l’avons vu avec la décompilation de Super Mario 64 il y a quelques années, les efforts devraient conduire à un port PC entièrement fonctionnel avec prise en charge des mods.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time a été lancé sur Nintendo 64 en Amérique du Nord le 23 novembre 1998, soit un peu plus de deux ans après les débuts de la console. C’est l’un des rares jeux de cette époque dont je me souviens très bien d’avoir précommandé et d’avoir été excité, et il n’a certainement pas déçu quand il a finalement atterri.

Je ne sais pas pour vous, mais j’adorerais essayer le jeu sur PC avec le ray tracing et la prise en charge de la haute résolution.