Doogee V20 5G – un smartphone robuste avec écran AMOLED 2K et petit écran arrière

Les smartphones avec un écran à l’arrière n’ont rien de nouveau, même s’il ne s’agit pas d’une fonctionnalité de masse. Il a en effet été réservé à des modèles plus exclusifs et haut de gamme. Donc dans les smartphones robustes, c’est vraiment quelque chose qui n’existe pas… mais c’est en route.

Le Doogee V20 5G vient d’être annoncé par la marque avec plusieurs détails qui se démarquent sur le segment.

Doogee V20 5G – un smartphone robuste avec un petit écran arrière

Il y a environ deux mois, Doogee a lancé son robuste smartphone Doogee V10 qui a déjà totalisé plus de 100 000 ventes. Cependant, pour offrir encore mieux aux consommateurs, une nouvelle version de ce smartphone baptisée V20 5G est annoncée, profitant de certaines spécifications clés du V10.

En particulier, Doogee dit que cette mise à jour maintient la grande batterie, la charge rapide, les caméras et les fonctions de mesure de la température, avec quelques améliorations associées et innove toujours dans d’autres détails.

Le Doogee V20 5G sera lancé en 2022 et deviendra le premier smartphone robuste à double écran du marché. Les spécifications de l’écran avant sont très intéressantes d’emblée, car il intègre la technologie AMOLED, dispose de 6,43″ et d’une résolution 2K.

L’écran arrière apparaît en complément, où certaines notifications, l’horloge, les appels entrants peuvent être affichés ou il peut même servir de contrôleur de musique.

La construction robuste du smartphone sera garantie par toutes les certifications habituelles, mais aussi par le revêtement, construit en fibre de carbone, qui contribuera également à la réduction du poids de l’équipement.

Ce segment compte déjà plusieurs marques, de plus en plus capables de proposer des smartphones robustes à des prix de plus en plus alignés sur ceux du marché des smartphones en général. Doogee investit dans le segment depuis 2019 et est désormais une référence, principalement pour être un pionnier dans l’inclusion de certaines technologies.

Le Doogee V20 5G sortira en janvier 2022, mais d’ici là, il y aura des compétitions sur la page officielle du produit.

Doogee V20 5G