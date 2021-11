Ce robot humanoïde écrit de la poésie générée par l’intelligence artificielle

Bien que les robots soient créés pour effectuer des tâches très spécifiques et mécaniques, les progrès technologiques leur ont permis de connaître leurs aptitudes particulières. Ai-Da, par exemple, est une véritable artiste capable de peindre, dessiner, sculpter et écrire de la poésie.

Pour ce dernier, le robot utilise un modèle de langage sophistiqué, une base de données de mots et une analyse des modèles de parole.

Bien qu’ils existent déjà et s’améliorent progressivement, la société n’entre pas réellement en contact avec les robots humanoïdes. En fait, nombreux sont ceux qui les craignent, en raison de leurs caractéristiques crédibles. Dans un premier temps, Ai-Da s’est rapproché des humains que leurs prédécesseurs, ayant pu écrire de la poésie.

La présentation publique a eu lieu vendredi au Ashmolean Museum de l’Université d’Oxford et a eu lieu dans le cadre d’une exposition en l’honneur du 700e anniversaire de la mort du poète italien Dante Alighieri. En plus d’écrire des poèmes, l’Intelligence Artificielle permet au robot de pouvoir peindre, dessiner et sculpter.

Contrairement aux poètes humains, l’inspiration d’Ai-Da est basée sur 14 233 vers de la « Divine Comédie » de Dante Alighieri, une base de données de mots et des programmes d’analyse des modèles de parole. Après avoir traité les centaines de lignes, le robot humanoïde a utilisé des algorithmes pour créer un poème.

« Nous avons levé les yeux de nos vers comme des prisonniers aux yeux bandés, / Envoyés chercher la lumière ; mais elle n’est jamais venue / Il faudrait une aiguille et du fil / Pour compléter l’image. / Pour voir les pauvres créatures, qui étaient dans la misère, / Celle d’un faucon, les yeux cousus.

Quelques lignes écrites par Ai-Da, comme partagées par The Guardian.

Ai-Da : le robot humanoïde capable d’écrire de la poésie

Ai-Da a été créé par Aidan Meller en collaboration avec Engineered Arts, une société de robotique basée au Royaume-Uni, et des scientifiques des universités d’Oxford et de Leeds. Selon le créateur, et avancé par The Guardian, le robot est si avancé qu’il peut produire 20 000 mots en seulement 10 secondes.

Compte tenu de l’avancée croissante des modèles linguistiques, Aidan Meller considère que, bientôt, « ils seront complètement indiscernables des textes humains ». En fait, dans une interview avec CNN, le créateur d’Ai-Da a déclaré que le robot est capable d’imiter si bien l’écriture d’un humain que si nous le lisons, nous ne saurons pas qu’il n’a pas été écrit par un seul.

