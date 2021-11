Ne manquez pas d’importantes économies sur les ordinateurs portables, les moniteurs et les accessoires lors de la vente HP Cyber ​​Monday

La saison des achats des Fêtes est entièrement lancée et HP maintient sa dynamique de vente avec des économies substantielles sur le Cyber ​​Monday sur ses meilleurs produits. Que vous recherchiez un nouveau moniteur, un ordinateur portable de jeu ou un PC capable de gérer de lourdes charges de travail professionnelles, HP propose des offres pour toute la semaine du Cyber ​​Monday.

Obtenez jusqu’à 53 % de réduction sur les ordinateurs HP Small Form Factor

La gamme ProDesk de HP est composée de petits PC parfaits pour une utilisation quotidienne. Chaque unité ne mesure que 6,97 x 6,89 x 1,34 pouces, prenant si peu de place que vous remarquerez à peine sa présence. Vous pouvez même le monter à l’arrière de votre moniteur HP pour qu’il soit complètement hors de vue.

Ne laissez pas leur petite taille vous tromper, cependant. La gamme ProDesk propose des configurations pour à peu près tous les besoins. Le ProDesk 400 G6 est un modèle d’entrée de gamme avec un processeur Intel Core i3-10100T à 3 GHz (3,8 GHz boosté) avec carte graphique UHD intégrée. Il comprend également 8 Go de RAM et un SSD relativement petit de 128 Go. Normalement, ce PC SSF vous coûterait 1 219 $, mais HP l’a réduit à 573 $ toute la semaine. C’est une remise de 53 pour cent.

Si vous avez besoin de plus de puissance que cela, vous pouvez passer au ProDesk 600 G6 ou EliteDesk 800 G6. Ces PC SSF utilisent le même châssis que le ProDesk 400 mais ont un peu plus à offrir. Le 600 fait passer le processeur à un Core i5-10500T avec les mêmes 8 Go de DDR4-2666. Il se connecte également à un SSD M.2 de 256 Go. L’EliteDesk contient un processeur Intel Core i7-10700T avec le même iGPU UHD. Bien qu’il dispose de la même quantité de RAM que les deux autres modèles, il est légèrement plus rapide en DDR4-2933 MHz. Il possède également le même SSD M.2 de 256 Go que le ProDesk 600 G6.

Ces deux mini PC bénéficient de remises importantes tout au long de la semaine du Cyber ​​Monday. Le ProDesk 600 G6 se vend généralement 1 519 $, mais vous pouvez réduire de 52 % le PDSF et le mettre dans votre panier pour 729 $. De même, l’EliteDesk 800 est en baisse de 45%, le portant à seulement 993 $. N’importe laquelle de ces offres est difficile à laisser passer si vous êtes à la recherche d’un mini PC.

Économisez 200 $ ou plus sur notre Ultraportable 2-en-1 préféré à partir de 850 $

Si vous ne pouvez pas décider si vous voulez un ordinateur portable ou une tablette, il est difficile de vous tromper avec l’un des convertibles Spectre x360 de HP. Cette machine à double usage a pris la première place dans la meilleure catégorie Ultraportable 2-en-1 de notre guide des meilleurs ordinateurs portables. Le modèle 13 pouces est livré avec un processeur Core i5/i7 de 11e génération doté de la nouvelle carte graphique intégrée Xe de la société.

Vous obtenez également jusqu’à 16 Go de RAM, un SSD M.2 rapide avec une mise à niveau gratuite d’Optane (modèles 512 Go et 1 To uniquement) et un stylet HP. L’écran tactile est l’une des meilleures fonctionnalités du Spectre, surtout si vous optez pour l’option OLED, qui a des couleurs et un dynamisme qui surpassent les écrans IPS. Il bénéficie également d’une excellente qualité de construction, d’une finition en métal brossé et d’une charnière à 360 degrés pour basculer entre les modes ordinateur portable et tablette.

Le Spectre x360 léger (2,8 livres) possède la plupart des fonctionnalités que vous vous attendez à trouver dans un ordinateur portable pleine taille, y compris une webcam compatible Windows Hello, un lecteur d’empreintes digitales, Wi-Fi 6 AX 201 (2×2), Bluetooth 5 , deux ports Thunderbolt 4 USB-C (taux de signalisation 40 Gbps), un port USB-A 3.1 (taux de signalisation 5 Gbps), un emplacement MicroSD et une prise audio 3,5 mm.

HP a le Spectre x360 de 13 pouces en baisse de 199 $. Le modèle de base commence à 850 $ avec la livraison gratuite ainsi que des économies de cinq pour cent sur certains accessoires. Si vous préférez un écran plus grand, HP réduit le Spectre X360 de 15 pouces de 280 $. Il est livré avec un processeur Intel de 11e génération, un écran 4K et 16 Go de RAM en standard, à partir de 1 300 $. Les prix de vente sur la gamme Spectre sont bons tout au long de la semaine du Cyber ​​Monday (du 28 novembre au 4 décembre).

Les moniteurs de jeu FHD et QHD 165 Hz sont réduits à 20 %

Vous voulez un affichage à taux de rafraîchissement élevé pour accompagner votre nouveau PC ? HP a réduit tous les moniteurs pour les économies du Cyber ​​Monday. Deux qui se sont démarqués sont le moniteur Omen 25i Gaming FHD et le moniteur Omen 27i QHD.

Comme son nom l’indique, l’Omen 25i est une dalle IPS de 25 pouces. Il offre une résolution de 1080p à une luminosité de 400 nits, avec un rapport de contraste de 1 000:1 et un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165 Hz. Il a un temps de réponse de 1 ms et plusieurs ports, dont deux USB 3.3, un HDMI 2.0 et 1 DisplayPort 1.4 avec prise en charge HDCP. Il arbore également FreeSync d’AMD et G-Sync de Nvidia pour éliminer le déchirement de l’écran. Ce moniteur de 300 $ est au prix de 240 $ toute cette semaine.

Si vous souhaitez un peu plus d’espace d’écran avec une résolution plus élevée, mettez l’Omen 27i dans votre panier dès maintenant. L’écran QHD de 27 pouces 350 nits est net et net avec un rapport de contraste de 1 000:1, une résolution 4K et des rafraîchissements à 165 Hz, la combinaison idéale pour les jeux modernes. Le magnifique panneau IPS a de petits cadres, un port HDMI 2.0 et un seul DisplayPort 1.2. Le moniteur est en baisse à 450 $, vous faisant économiser 60 $ sur son prix régulier. Malheureusement, celui-ci ne prend en charge que G-Sync, contrairement à la version 25 pouces.

Les ordinateurs portables HP Envy 17 pouces avec processeurs Intel de 11e génération commencent à seulement 750 $

Si vous recherchez un ordinateur portable traditionnel pour l’école ou le travail et que vous souhaitez un écran plus grand avec le dernier processeur Intel de 11e génération, le HP Envy 17t-ch000 est un excellent choix. Il dispose d’un Core i5-1135G7 ou Core i7-1165G7 (complet avec les graphiques Xe d’Intel).

L’Envy est livré avec jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage NVMe M.2 (également avec des mises à niveau Optane gratuites). L’écran de 17 pouces est disponible en versions FHD (standard ou tactile) ou 4K. Les fonctionnalités standard incluent une webcam, Wi-Fi 6 AX 201 (2×2), Bluetooth 5, lecteur de carte SD, USB Type-C, trois ports USB Type-A, HDMI 2.0b, 1 Mini DisplayPort et une prise casque.

Le HP Envy 17 commence à seulement 750 $ avec la livraison gratuite et des remises sur les accessoires. Cette vente se poursuit également toute la semaine.

Lancez-vous dans le jeu en déplacement avec les ordinateurs portables Omen à partir de 910 $ seulement

Vous cherchez un cadeau pour le joueur de votre vie ? Ou peut-être voulez-vous un ordinateur portable capable de compléter votre plate-forme de jeu de bureau. Quoi qu’il en soit, HP propose son ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme Omen de 16 pouces à un prix aussi bas que 910 $. C’est un excellent point de départ pour percer dans les jeux sur ordinateur portable.

La configuration du joueur occasionnel (de base) est livrée avec un processeur graphique pour ordinateur portable AMD Ryzen 5 5600H et Nvidia GeForce RTX 1650 4 Go. Il dispose également de 8 Go de DDR4-3200 SDRAM. Un SSD M.2 de 512 Go est fourni en standard, mais il existe une option de 1 To si vous souhaitez payer 80 $ de plus.

Il existe deux autres préconfigurations, Campaign Hero et eSports Pro, qui offrent un peu plus de jus de jeu. Le premier a le même CPU et SSD mais fait passer le GPU à une GeForce RTX 3050 (4 Go). La RAM est également mise à niveau à 16 Go.

La configuration eSports Pro est identique à celle du Campaign Hero mais fait passer la RAM jusqu’à 32 Go. Comme pour l’option Casual Gamer, les deux sont entièrement configurables pour ceux qui ont un budget plus important à la recherche d’encore plus de puissance. Campaign Hero commence à 1 050 $ et l’eSports Pro est à 1 170 $ pour la semaine du Cyber ​​Monday.

Tous les ordinateurs portables Omen ont les mêmes options d’E/S que vous attendez : un port USB-C (taux de signal 10 Gb/s), trois ports USB-A (un avec prise en charge HP Sleep and Charge), une connexion HDMI 2.1 et un combo casque/microphone jack. Ils disposent également du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5, du stockage NVMe et du DisplayPort 1.4.

Économisez 50 $ sur un casque de réalité virtuelle HP Reverb G2 toute la semaine ou achetez-le pour 450 $ le Cyber ​​Monday

Nous avons classé le HP Reverb G2 comme la meilleure configuration VR de milieu de gamme. Ce casque VR se vend généralement 600 $, mais cette semaine, HP a réduit de 50 $, ce qui est un prix correct pour opter pour la VR si vous avez déjà un PC capable. Cependant, essayez de l’accrocher lundi pour une offre encore meilleure, car HP le ramènera à un minimum de 450 $.

La Reverb est livrée prête à l’emploi avec deux contrôleurs de mouvement, un câble PC de 6 mètres, un adaptateur DisplayPort vers mini-DisplayPort, un adaptateur USB-C vers A et un cordon d’alimentation. Vérifiez la fiche technique pour vous assurer que votre PC respecte ou dépasse la configuration minimale requise avant votre achat.

HP offre jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection d’accessoires

Que diriez-vous de certains accessoires pour accompagner votre nouveau matériel, HP propose une variété de fournitures avec des remises décentes, telles que le stylo numérique HP. Le stylet HP est parfait pour les travaux de dessin ou pour simplement utiliser un stylet avec votre tablette. De plus, la fonction « encre en texte » de HP convertira automatiquement votre écriture manuscrite en texte. Prendre des notes ou envoyer un message texte rapide est aussi simple que de l’écrire. Le prix standard du stylo HP est de 66 $, mais vous pouvez le récupérer pour 40 $ à partir du Black Friday jusqu’au Cyber ​​Monday.

Le casque Omen Mindframe Prime est également marqué et complète parfaitement l’ordinateur portable de jeu Omen que vous pourriez avoir dans votre panier. Le Mindframe Prime est doté de C-Media Xear, la version HP de la technologie de son 3D qui vous plongera dans vos jeux avec un son surround virtuel 7.1. Mieux encore, le refroidissement passif des coussinets d’oreille de ce casque et la technologie active FrostCap garderont vos oreilles au frais même pendant les sessions de jeu les plus longues.

Le casque Omen Mindframe Prime coûte normalement 150 $, mais il est également en vente pour le week-end BF/CM de quatre jours, avec une remise de 40 %, vous ne payez donc que 90 $. Si vous l’attrapez le Cyber ​​Monday, vous pouvez économiser 5 $ supplémentaires.

Vous pouvez également économiser 40 % sur un étui de voyage pour votre casque tout au long de la semaine. L’étui compact pour casque Omen Transceptor peut protéger votre casque tout en laissant de la place pour votre souris. Le couvercle à fermeture éclair a également une pochette pour les câbles de charge et tout autre accessoire mince dont vous pourriez avoir besoin. Son PDSF standard de 50 $ nous semble un peu élevé, mais le prix de vente de 30 $ semble à peu près correct.

