Europol : 12 suspects arrêtés pour fraude en ligne

Europol a fait savoir que du 1er mai 2021 au 14 novembre 2021, une opération de lutte contre la fraude en ligne avait eu lieu. En conséquence, 12 suspects ont été arrêtés, des marchandises de contrefaçon d’une valeur de 2,6 millions d’euros et des espèces d’une valeur de 460 468 euros ont été saisies.

L’opération internationale conjointe a impliqué les autorités de 30 pays et a été soutenue par la Coalition coordonnée contre la criminalité liée à la propriété intellectuelle (IPC3) d’Europol, Eurojust et INTERPOL.

Contrefaçons vendues en ligne

Avec la pandémie, le commerce en ligne a acquis une nouvelle orientation et de nombreuses personnes ont expérimenté pour la première fois la commodité d’acheter et de payer pour un bien ou un service qu’elles ne voyaient qu’à travers des images. Cependant, c’est aussi un moyen où les fraudes avec du matériel contrefait peuvent prospérer.

Europol, par le biais de l’unité IPC3 cofinancée, a développé une opération ciblant spécifiquement les sites Web proposant des produits de contrefaçon et impliqués dans le piratage en ligne.

Selon les informations, cette action s’est soldée par la détection de 12 suspects, 2,6 millions d’euros de contrefaçon appréhendée, 494 516 sites Internet supprimés d’Internet par les autorités compétentes et 48 affaires pénales ouvertes.

Par ailleurs, de l’argent d’une valeur de 460 468 euros a également été saisi.

Comme mentionné, cette opération de lutte contre la fraude en ligne s’inscrit dans la continuité d’une opération mondiale conjointe récurrente, lancée en 2014 et dont la participation augmente chaque année. Il s’agit de la douzième instance de l’opération.

Produits saisis :

42 055 articles contrefaits (chaussures, vêtements et accessoires multiples)

181 445 caisses de produits médicaux contrefaits

11 fausses œuvres d’art à vendre sur des sites d’enchères en ligne

37 voitures et une moto

Europol note que la vente de produits contrefaits et de matériel piraté devient un problème de plus en plus grave pour les services répressifs pour un certain nombre de raisons. Internet permet aux criminels de rester anonymes en raison de la nature sans frontières du commerce électronique international.

Ainsi, disent-ils, il n’a jamais été aussi facile de proposer des produits contrefaits ou des contenus piratés, car les consommateurs ont accès à une plus grande variété de produits illicites, mais ne sont pas conscients des risques potentiels.

Action de brevets 2021

Carding Action 2021, une opération menée par les forces de l’ordre italiennes et soutenue par le Royaume-Uni et Europol, ciblait les contrevenants qui vendaient et achetaient des données de cartes de crédit compromises sur des sites Web vendant des données de cartes de crédit volées, appelés magasins de cartes, et des marchés sombres sur le Internet, dans la continuité du rachat de la marketplace DeepSea.

Dans le cadre de cette opération de trois mois, 12 fournisseurs ont été identifiés qui vendaient des données de cartes de crédit compromises et 49 761 données de cartes volées ont été analysées. Le total des pertes évitées est estimé à 14 millions d’euros. Selon ce qui a été mentionné, ces actions ont eu la coopération de sociétés de paiement.

Outre le Portugal, d’autres pays ont également participé à cette opération, comme l’Albanie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, la République tchèque, le Danemark, la France, la Géorgie, la Grèce, Hong Kong-Chine, la Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Roumanie, Serbie, Espagne, Ukraine et États-Unis d’Amérique.