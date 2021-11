La nouvelle révolutionnaire de WhatsApp qui arrivera en 2022

De la prise en charge des tablettes aux Communautés : voici les nouveautés pour 2022 qui vont changer le fonctionnement de la plateforme de messagerie instantanée.

Les développeurs de WhatsApp continuent sans relâche d’ajouter des fonctionnalités à leur application, non seulement pour la maintenir compétitive par rapport à ses concurrents, mais aussi pour la transformer en plus qu’une simple plate-forme de messagerie instantanée. La transformation de WhatsApp en quelque chose de compatible avec le monde du commerce électronique aura également lieu au cours des prochaines années, tandis que les nouvelles pouvant arriver en 2022 sont d’une autre nature : voici celles qui deviendront très probablement réalité au cours des prochains mois .

La première et la plus attendue des nouvelles de WhatsApp à venir est la prise en charge des tablettes. Avec l’arrivée de la fonctionnalité multi-appareils, les développeurs ont jeté les bases de l’arrivée d’une véritable application dédiée aux tablettes iPad et Android, qui ne nécessite pas de se connecter au service via l’interface Web peu pratique. Il n’y a eu aucun indice sur la disponibilité de WhatsApp pour les tablettes depuis un certain temps, mais l’infrastructure technique qui rend cette version de l’application réalisable est maintenant terminée.

Une autre fonctionnalité qui pourrait voir le jour l’année prochaine est la possibilité de supprimer les messages envoyés pour tout le monde à tout moment. A ce jour, l’option est réservée aux messages qui viennent d’être envoyés, et après un délai d’un peu plus d’une heure elle ne peut plus être exercée. Les développeurs ont déjà expérimenté la suppression de cette limite et pourraient bientôt la rendre publique.

La nouveauté de WhatsApp pour créer de nouveaux autocollants directement à partir de conversations

Les communautés sont une autre des caractéristiques qui verront probablement le jour en 2022. Apparues ces dernières semaines comme une nouveauté en développement, ce sont des maxi groupes composés de dizaines de personnes, au sein desquels les participants peuvent s’organiser en sous-groupes où discuter des projets et des intérêts. en commun.

La dernière nouveauté à venir en 2022 parmi celles déjà connues ou en cours d’expérimentation est la possibilité de cacher des informations sensibles liées à leur profil à des contacts spécifiques. Jusqu’à présent, les options de masquage d’informations telles que le double chèque bleu et le dernier accès à la plateforme étaient plutôt génériques, et ont permis de bloquer tous les utilisateurs ou tous ceux absents du carnet d’adresses de recevoir ces données ; bientôt il sera possible de spécifier les numéros de téléphone à exclure sans avoir à les bloquer ou à les supprimer des numéros en mémoire.