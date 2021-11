Les pénuries de chips sont encore très présentes aujourd’hui et auront certainement un impact important pendant la période des fêtes. En effet, les équipements technologiques sont toujours l’un des choix préférés des consommateurs, et certains des équipements les plus recherchés, comme les consoles et les ordinateurs de dernière génération, ont leur stock assez limité voire quasi inexistant dans certains cas.

Mais il semble que ce problème ne sera pas résolu de sitôt, car la pandémie de COVID-19 attaque à nouveau dans une nouvelle vague et, par conséquent, les usines peuvent voir leur travail encore plus conditionné. Selon Mark Papermaster, CTO d’AMD, la pénurie de puces durera encore jusqu’en 2023.

Le directeur technique d’AMD affirme que la pénurie de puces durera jusqu’en 2023

Mark Papermaster est le Chief Technology Officer (CTO) d’AMD et a révélé quelques détails intéressants dans une récente interview de BusinessLine. Plus précisément, l’exécutif a évoqué la pénurie de puces et les problèmes liés aux retards d’expédition des produits.

Et si la PDG Lisa Su pensait auparavant que la pénurie de composants prendrait fin au second semestre 2022, Mark n’est plus aussi confiant maintenant et ajoute que la pénurie persistera encore en 2023. Cependant, on s’attend à ce qu’il y ait un certain soulagement et une plus grande fluidité. dans l’industrie à partir du second semestre de l’année prochaine. Mais la normalité n’arrivera probablement que l’année prochaine.

Selon le CTO :

Sur nos marchés, nous assisterons à une amélioration de l’offre au cours du second semestre 2022 à 2023. C’est le moment où nous projetons un équilibre normal entre l’offre et la demande.

L’exécutif a également ajouté que le fait qu’AMD entretienne des relations étroites avec les fabricants et les fournisseurs de puces lui permet de surmonter cette « tempête ». Et le fait qu’Intel ait été un peu « dans l’ombre » ces derniers temps a également aidé l’entreprise à se développer dans certains secteurs.

En 2021, nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires de 65% par rapport à 2020. Nous ne pouvons atteindre cette croissance que grâce à l’excellent travail de notre réseau d’approvisionnement.

Il semble donc que nous aurons encore le spectre de la rareté des puces qui nous hantera encore quelques longs mois. Et probablement certains produits ne seront pas offerts ce Noël à cause de cela.