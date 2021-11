Astuce : Apprenez à brouiller les aperçus des applications ouvertes sur Xiaomi MIUI

Comme toute autre version d’Android, MIUI de Xiaomi permet également aux utilisateurs de voir quelles applications sont ouvertes et exécutées en arrière-plan. De cette façon, ils peuvent basculer entre les différentes applications qu’ils utilisent.

Bien sûr, Xiaomi a voulu élever sa personnalisation et a donc décidé de lui donner encore plus de possibilités. En plus d’afficher ces aperçus, MIUI vous permet également de brouiller ces présentations et ainsi de donner plus de confidentialité aux utilisateurs.

Xiaomi donne à son MIUI un ensemble d’améliorations qu’Android n’a pas nativement. Ces améliorations portent cette couche de personnalisation à un nouveau niveau et la rendent capable d’offrir encore plus aux utilisateurs de smartphones.

L’un des changements apportés par Xiami à MIUI était la possibilité de brouiller les aperçus des applications ouvertes. Avec cette fonctionnalité, même si quelqu’un regarde l’écran de l’utilisateur, il ne verra jamais ce que les applications sont présentes et affichent. La confidentialité et la sécurité viennent naturellement.

Cette fonctionnalité peut être activée pour chaque application présente isolément et ainsi brouiller vos aperçus. Ouvrez les paramètres Xiaomi MIUI, puis choisissez l’option Applications. À l’intérieur, vous devez sélectionner Gérer les applications.

Ici à l’intérieur, vous trouverez la liste des applications qui sont installées sur votre smartphone. Pour chacun de ceux qui souhaitent flouter les aperçus, ils devront le sélectionner, puis descendre jusqu’à la fin, jusqu’à l’option flouter les aperçus de l’application.

Il sera désactivé et vous n’aurez qu’à choisir de l’activer tout de suite. Après cela, ils peuvent immédiatement voir à quoi ressemblent les aperçus des applications ouvertes, et celles choisies doivent être floues et donc invisibles aux yeux de l’extérieur.

Il s’agit d’une option simple qui peut et doit être activée dans MIUI pour apporter plus de confidentialité. Protégées du regard des autres, les applications sur Xiaomi pourront être utilisées sans craindre d’être espionnées et vues par ceux qui s’en moquent.