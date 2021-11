Une femme avale des AirPod et ceux-ci ont enregistré les bruits de son estomac

De temps en temps, il y a des nouvelles inhabituelles dans le monde technologique. Certains moins sérieux que d’autres, mais tous sur des situations qui nous laissent dans l’admiration et parfois l’incrédulité.

L’histoire d’aujourd’hui concerne une femme qui a avalé ses AirPods Apple. Mais, en plus de cela, ce qui en soi est étrange, les écouteurs ont également enregistré les sons de l’estomac de son propriétaire.

Une femme avale des AirPod qui enregistrent les bruits de son estomac

La situation inhabituelle est arrivée à Carli Bellmer, une citoyenne américaine qui a partagé ce qui s’est passé sur son compte de réseau social TikTok. Selon les informations publiées, la femme a avalé l’un de ses AirPods Apple au début du mois de novembre. Cependant, comme si cela ne suffisait pas, le petit écouteur est entré dans le corps de Bellmer et a encore enregistré des sons provenant de son estomac, ainsi que la voix de son propriétaire, entre autres bruits.

Dans la vidéo, la femme explique, en pleurant compulsivement, qu’elle a confondu le médicament ibuprofène qui était dans sa main avec les AirPod qui se trouvaient dans l’autre et qu’elle a avalé les écouteurs au lieu de la pilule. Les vidéos de Bellmer ont généralement entre 1 000 et 3 000 vues, mais celle-ci en compte déjà plus de 3,3 millions.

@iamcarliiibÀ des fins éducatives✨, voici ce qui s’est passé lorsque j’ai mélangé mon #airpod et un ibuprofène. Ici pour partager la sensibilisation #LevisMusicProject #fyp♬ Oh Non – Kreepa

L’Américaine a déclaré que depuis que les écouteurs étaient connectés à son iPhone, elle pouvait avoir des messages audio dans l’iMessage où le son avait été capté par l’AirPod à l’intérieur d’elle-même. Par conséquent, les bruits d’estomac et le son de sa voix ont été entendus d’un point de vue interne.

Bellmer a également déclaré qu’il avait demandé de l’aide médicale lorsque la présence du gadget avait été confirmée. Après un certain temps, il a demandé une radiographie et s’est rendu compte que l’AirPod avait déjà disparu. Mais la femme a dit qu’elle ne pouvait pas supporter son départ.

Étant donné que les appareils n’ont pas de fils, la probabilité que ce genre de situation se produise augmente. Et ce n’est pas la première fois que nous rapportons un cas comme celui-ci ici. En février de cette année, par exemple, nous avons également publié la situation d’un homme aux États-Unis qui a avalé un Airpod dans son sommeil. L’homme ne l’a découvert que lorsqu’il s’est rendu compte qu’il lui manquait un des écouteurs et qu’il ressentait également une légère gêne au milieu de la poitrine.