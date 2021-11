Excellente nouvelle pour les Huawei Watch GT 2 et GT 2E ! Des applications externes peuvent être installées

Huawei a une forte présence sur le marché des montres connectées, avec de nombreuses propositions intéressantes. Disposant de son propre système, il élabore ses propositions de manière autonome et sans avoir à attendre que d’autres développent une quelconque amélioration.

Les derniers modèles ont acquis une nouvelle fonctionnalité importante qui modifie cet écosystème. Ils peuvent installer des applications externes et ainsi donner plus de liberté aux utilisateurs. Cette capacité est maintenant étendue et très bientôt, les Huawei Watch GT 2 et GT 2E pourront également utiliser cette capacité.

Même s’il ne s’agit pas de propositions récentes, les montres Huawei Watch GT 2 et GT 2E bien connues et bien reçues reçoivent des nouvelles constantes. La marque maintient ses mises à jour très actives et continue de se développer pour ces smartwatches.

Avec le système d’exploitation Lite présent dès le premier instant, ces montres intelligentes étaient jusqu’à présent limitées à ce avec quoi le système était fourni à l’origine. Ce scénario semble changer maintenant, avec quelque chose de nouveau à venir. Nous parlons d’applications externes, qui pourront désormais être installées.

Cette nouvelle capacité des Huawei Watch GT 2 et GT 2E arrivera avec une mise à jour qui a déjà commencé à être disponible. Ceux-ci sont marqués des codes 11.0.14.77/78 (Huawei Watch GT 2 46mm), 11.0.14.57 (Huawei Watch GT 2 42mm) et 11.0.14.25 (Huawei Watch GT 2e).

Pour installer ces applications, les utilisateurs devront utiliser l’application Saúde, qui est déjà le point central de contrôle et d’accès aux informations. Ils seront probablement disponibles, comme c’est le cas aujourd’hui avec des cadrans déjà utilisables.

En plus de cette capacité importante et intéressante, la mise à jour Huawei Watch GT 2 et GT 2E apportera d’autres améliorations. Nous parlons de la possibilité d’installer des applications associées aux études de santé cardiaque, avec des données fournies par des montres connectées. Il y a aussi une amélioration de la stabilité et des performances de ces propositions.

Il est intéressant de voir que Huawei se concentre toujours sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités à ces montres de 2 et 3 ans. Cette possibilité d’utiliser des applications externes était attendue depuis longtemps et avec les nouvelles propositions, la marque a fini par adopter cette fonctionnalité, désormais revendiquée par encore plus de montres connectées.