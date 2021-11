Tesla Model Y a été mis à niveau en Chine pour utiliser un processeur AMD Ryzen

La modularité des voitures électriques de Tesla leur permet de voir leur matériel modifié sans trop d’impact. De cette façon, le fabricant peut adapter son offre et ajuster n’importe quel élément en fonction de ses besoins.

C’est ce scénario qui se produit apparemment, du moins dans le nouveau modèle Y de Tesla. Ce modèle a désormais reçu un processeur Ryzen d’AMD, du moins dans le système de divertissement qui équipe ces voitures.

Il y a de nouveaux changements discrets dans le modèle Y

C’est encore un autre changement discret et silencieux que Tesla apporte à ses voitures. La marque a cette habitude et apporte des modifications discrètes et apparemment nécessaires à ses véhicules électriques, en les adaptant aux besoins qu’elle a du moment.

Le plus récent semble être appliqué au nouveau modèle Y, qui apporte désormais un nouveau processeur pour le système de divertissement et d’autres domaines associés. C’est ce que l’on voit dans les modèles que produit son usine en Chine.

Vient maintenant avec le processeur AMD Ryzen

Les voitures livrées montrent déjà ce changement, du moins dans la description que l’on peut trouver dans leurs systèmes. Ce nouveau processeur Ryzen d’AMD apporte plus de puissance de traitement et remplace les propositions d’Intel qui étaient utilisées jusqu’à présent.

Cette découverte a apporté quelques doutes et encore plus de questions. Reste à savoir si ce nouveau processeur est le même que celui utilisé dans les nouveaux Model S et Model X et s’il s’agit d’un changement permanent ou s’il ne sera que temporaire.

Est-ce un changement global pour Tesla ?

Reste la question de savoir s’il s’agira d’un changement global ou s’il sera limité au modèle Y produit en Chine. Tesla a pour habitude d’apporter des changements à l’échelle mondiale, ce qui prédit que le nouveau processeur AMD Ryzen atteindra également d’autres pays et d’autres Gigafactory.

La cause la plus probable de ce changement est le manque de composants et la façon de réagir de Tesla. En adoptant le processeur Ryzen d’AMD, Tesla propose une offre plus large tout en améliorant les performances des systèmes de divertissement de sa voiture.